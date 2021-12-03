Сан-Марино и Россия договорились об отмене виз между двумя странами

Сан-Марино, 3 декабря. Соглашение об отмене виз было подписано на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме. Его заключили глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь по иностранным делам Сан-Марино Лука Беккари.

Сообщение о подписании соглашение распространили 2 декабря в госсекретариате по иностранным делам Сан-Марино. По информации ведомства, принятие этого документа свидетельствует о желании двух стран развивать сотрудничество.

«После выступления госсекретаря Беккари на пленарном заседании (состоялась) встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым было подписано соглашение об отмене виз, свидетельствующее об уже сложившихся прекрасных отношениях между двумя странами и обоюдном желании развивать вопросы сотрудничества», — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в Стокгольме провел встречу с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва и Вашингтон придерживаются принципов ОБСЕ.