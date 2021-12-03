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Четырехлетней девочке стало плохо во время перелета из Хургады в Петербург

Происшествия
Четырехлетней девочке стало плохо во время перелета из Хургады в Петербург
pixabay.com

Санкт-Петербург, 3 декабря. Маленькая девочка почувствовала жар и тошноту на борту самолета Smartavia. Температура тела ребенка поднималась до 40,1 градуса.

Самолет, на котором произошел инцидент, выполнял рейс Хургада — Санкт-Петербург. Сначала у четырехлетней пассажирки поднялась температура до 39 градусов. Позднее показатель на градуснике поднялся до 39,7 градуса, а затем вовсе достиг отметки в 40,1 градуса.

«Бедняжку всю трясло, тошнило. Родители переживают. Женщина-медик всегда рядом», — говорится в сообщении Telegram-канала «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

К счастью, на борту самолета оказался медик. Его удалось найти с помощью бортпроводников, которые обратились к пассажирам по громкой связи. В самолете также нашлись тонометр и лекарства.

Еще один инцидент ранее произошел на борту самолета, летевшего из Магадана в Новосибирск. Пилот воздушного судна принял решение об экстренной посадки в аэропорту Иркутска из-за неисправной электроники.

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