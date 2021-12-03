СКР расследует побег заключенного из самарской колонии строгого режима

Самара, 3 декабря. Следственный комитет РФ и прокуратура организовали проверку после побега заключенного Радика Гайфутдинова из исправительной колонии №6 в Самарской области. Соответствующую информацию привели в СУСК по региону.

В рамках проводимого расследования будут установлены причины и детали произошедшего. Деятельности ответственных должностных лиц также будет дана правовая оценка.

«По факту побега осужденного из исправительной колонии №6 УФСИН России по Самарской области начата доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)», — следует из сообщения.

Радик Гайфутдинов в четверг совершил побег из исправительной колонии №6 с выводного объекта. Заключенный осужден по части 1 статьи 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и десять месяцев.