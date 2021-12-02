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Водители заметили бродящих вдоль дороги лосей на въезде в Янино

Общество
Водители заметили бродящих вдоль дороги лосей на въезде в Янино
vologda-oblast.ru  /  Официальный портал Правительства Вологодской области

Янино, 2 декабря. Несколько сохатых спокойно гуляли вдоль трассы у поселка Янино в Ленинградской области. О встрече с животными рассказали очевидцы в социальных сетях.

Группу лосей заметили 2 декабря. Животные гуляли недалеко от дороги, игнорируя шум от проезжающих машин. Куда они направлялись, неизвестно. Некоторые очевидцы отшутились, что сохатые наблюдают за застрявшими в пробках людьми.

«Один лось позвал знакомых лосей, чтобы показать, как люди, разумнейшие существа на планете, стоят в пробках диких», — отметитл петербургский комментатор.

Встреча с лосями может обернуться неприятными последствиями. Один из инцидентов произошел в Челябинской области. Туристы с детьми пытались погладить дикое животное. Неожиданно сохатый сбил с ног девочку и женщину, поспешившую ребенку на помощь. Экскурсоводы предупреждали, что близко к зверям подходить небезопасно, пишет «Царьград».

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трасса лось животное
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