Полиция Либерии задержала блогера Варламова на фоне драки с «местным игроком»

Монровия, 2 декабря. Блогер Илья Варламов попал в полицейский участок в африканской Либерии. Там он оказался из-за своей деятельности.

Варламов рассказал о происшествии на своей странице в социальной сети. По его словам, он в очередной раз отправился в путешествие. Во время фотографирования в объектив попал случайный человек. По словам мужчины, он играл на автомате, а Варламов сфотографировал его ставку.

Между участниками происшествия начался конфликт. Позже словесная перепалка переросла в драку, в которую вмешались сотрудники полиции. На данный момент оба мужчины находятся в полицейском участке. Варламов ведет диалог с адвокатом «потерпевшего». Кроме того, отметил блогер, за стенами полиции стоит «разъяренная толпа».

Подобная ситуация произошла с Варламовым в начале этого года. Его задержали военные Южного Судана за найденный пульт от дрона.