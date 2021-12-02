Осужденный за хищение оружия сбежал из колонии строгого режима в Самарской области

Самара, 2 декабря. Заключенный Радик Гайфутдинов совершил побег из исправительной колонии № 6 в Самарской области. Сбежавший отбывал наказание по части 1 статьи 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

В колонию направилось руководство областного УФСИН. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для выяснения местонахождения беглеца. Как сообщили в исправительном учреждении, оперативная обстановка в колонии контролируемая.

Гайфутдинов Радик Тальгатович 1979 года рождения был признан виновным в соответствии с ч.1 ст. 226 УК РФ. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет и 10 месяцев.

В августе обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Александр Мавриди с четырьмя подсудимыми сбежал из подмосковного изолятора. Во ФСИН исключили вероятность нового побега преступника.