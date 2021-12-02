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Еще шесть тел погибших горняков из шахты «Листвяжная» подняты на поверхность

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 23:24
Происшествия
Еще шесть тел погибших горняков из шахты «Листвяжная» подняты на поверхность
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Кемерово, 2 декабря. Сотрудники военизированной горноспасательной части подняли на поверхность еще шесть тел погибших горняков в шахте «Листвяжная». Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Трагедия произошла рано утром 25 ноября. По предварительной версии, авария произошла из-за взрыва метана. В этот момент под землей находились 285 человек. В результате инцидента погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

«️Отделения ВГСЧ подняли из шахты еще шесть тел погибших шахтеров», — написал Цивилев в своем Telegram-канале.

Недавно появилась информация, что диспетчер шахты «Листвяжная» сообщил в отделение МЧС о начале задымления только через полчаса после ЧП. Пожар начался в 4:21, но экстренных служб оповестили о случившемся только в 4:52.

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сергей цивилев тела погибших листвяжная
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