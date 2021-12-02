Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 декабря 00:49
00:44
Политика
Украина, Польша и Литва призвали ввести новые санкции против России «за агрессию»
00:38
Общество
Гинцбург: адаптированную под «Омикрон» вакцину можно создать без наличия образца штамма
00:35
Общество
Сан-Марино и Россия договорились об отмене виз между двумя странами
00:27
Происшествия
Четырехлетней девочке стало плохо во время перелета из Хургады в Петербург
00:26
Происшествия
Петербургские пожарные локализовали возгорание в автомобильных боксах в Пушкинском районе
00:07
Происшествия
СКР расследует побег заключенного из самарской колонии строгого режима
00:02
Спорт
Четвертое место: у российского биатлона есть шансы?
23:48
Общество
Водители заметили бродящих вдоль дороги лосей на въезде в Янино
23:48
Происшествия
Полиция Либерии задержала блогера Варламова на фоне драки с «местным игроком»
23:32
Происшествия
Осужденный за хищение оружия сбежал из колонии строгого режима в Самарской области
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

China Military: показная щедрость США по отношению к Украине скрывает «опасные уловки»

Политика
China Military: показная щедрость США по отношению к Украине скрывает «опасные уловки»
wikipedia.org  /  AgnosticPreachersKid

Пекин, 2 декабря. Соединенные Штаты преследуют собственные цели, когда оказывают военную поддержку Украине. Об этом говорится в материале новостного портала армии Китая China Military.

Американцы, по данным автора сообщения, снабжают Киев оружием, чтобы обострить российско-украинские отношения. Такой «опасной уловкой» Вашингтон хочет якобы «сдержать» своего стратегического соперника.

«Хотя Вашингтон утверждает, что решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, за показной щедростью скрываются скрытые мотивы», — отмечается в тексте.

При этом США буквально держат в плену Восточную Европу. Своими провокациями Вашингтон сохраняет в регионе «крайне напряженную военно-политическую» ситуацию и «заковывает ЕС в цепи». Кроме того, страна видит во внутриукраинском конфликте «новую золотую жилу» для американского военного бизнеса.

«Военно-промышленным гигантам не терпится продать свое оружие и оборудование, и они смогут сделать состояние, если НАТО решит открыть Киеву свои объятия и вооружить украинские войска по западным стандартам», — добавил китайский аналитик.

США совершают провокативные операции и на территории Черного моря. Недавно в регион прибыл ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke. По словам доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева, такие же «уловки» можно будет ожидать в Балтийском море и Калининградской области.

Вернуться назад
Все новости / Политика / China Military: показная щедрость США по отношению к Украине скрывает «опасные уловки»
китай провокации china military
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать