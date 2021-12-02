China Military: показная щедрость США по отношению к Украине скрывает «опасные уловки»

Пекин, 2 декабря. Соединенные Штаты преследуют собственные цели, когда оказывают военную поддержку Украине. Об этом говорится в материале новостного портала армии Китая China Military.

Американцы, по данным автора сообщения, снабжают Киев оружием, чтобы обострить российско-украинские отношения. Такой «опасной уловкой» Вашингтон хочет якобы «сдержать» своего стратегического соперника.

«Хотя Вашингтон утверждает, что решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, за показной щедростью скрываются скрытые мотивы», — отмечается в тексте.

При этом США буквально держат в плену Восточную Европу. Своими провокациями Вашингтон сохраняет в регионе «крайне напряженную военно-политическую» ситуацию и «заковывает ЕС в цепи». Кроме того, страна видит во внутриукраинском конфликте «новую золотую жилу» для американского военного бизнеса.

«Военно-промышленным гигантам не терпится продать свое оружие и оборудование, и они смогут сделать состояние, если НАТО решит открыть Киеву свои объятия и вооружить украинские войска по западным стандартам», — добавил китайский аналитик.

США совершают провокативные операции и на территории Черного моря. Недавно в регион прибыл ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke. По словам доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева, такие же «уловки» можно будет ожидать в Балтийском море и Калининградской области.