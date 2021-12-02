Глава Минфина Австрии Блюмель решил покинуть пост после ухода экс-канцлера Курца

Вена, 2 декабря. Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке со всех политических постов. Следом за ним решил сложить полномочия министр финансов республики Гернот Блюмель.

Министр финансов Австрии планирует посвятить себя семье. У него родился второй ребенок. Еще одним поводом оставить политическую карьеру стали угрозы в его адрес, рассказал Блюмель 2 декабря в Facebook.

«Окончательная отставка Себастьяна Курца со всех политических постов стала последним ударом для моего окончательного решения. Я решил покинуть политику прежде всего ради моей семьи», — написал Блюмель на своей станице в социальных сетях.

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о своем уходе из политики 2 декабря. В отставку он ушел еще 11 октября текущего года. Скоро, по сообщениям местных изданий, он должен заявить о сложении полномочий председателя Австрийской народной партии.