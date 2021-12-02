Военкор Поддубный: Блинкен призывает Россию «вывести войска» с собственной территории

Москва, 2 декабря. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что РФ должна принять меры для снижения напряженности вокруг Украины и отвести войска от границы. Военный корреспондент Евгений Поддубный с иронией прокомментировал эти слова.

Блинкен заметил, что ситуация на Украине становится все более напряженной. Исправить этот момент можно с помощью снижения концентрации войск России на своей границе.

«Блинкен призвал Россию вывести войска из России», — пошутил Поддубный в соцсетях.

Москва несколько раз отвергала все заявления Запада о мнимых «угрозах» в адрес Украины. Российская сторона перемещает свои войска только внутри собственного государства.

Этот факт не должен никого беспокоить, отмечал во время одного из выступлений пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Слова об «агрессии» необходимы для того, чтобы создать предлог для размещения военной техники НАТО вблизи российских границ.