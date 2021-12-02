МИД Белоруссии намерен ответить на санкции Евросоюза «жестко и адекватно»

Минск, 2 декабря. Министерство иностранных дел Белоруссии готово принять жесткие, но адекватные меры в ответ на санкции Европейского союза против официального Минска. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

При этом представители МИД Белоруссии подчеркнули, что чем дольше тянется процесс, тем больше становится его угроза как для стабильности, так и для безопасности всей республики. В ведомстве назвали главным виновником текущей ситуации Евросоюз, выступивший инициатором санкционной спирали.

«Исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры», — следует из опубликованного на сайте МИД Белоруссии заявления.

Недавно Европейский союз принял пятый пакет санкций против Белоруссии. Он содержит экономические ограничения против компаний, якобы поспособствовавших «нагнетанию миграционного кризиса», а также других организаций республики в сфере промышленности.