Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 декабря 23:16
23:02
Политика
Военкор Поддубный: Блинкен призывает Россию «вывести войска» с собственной территории
22:59
Политика
МИД Белоруссии намерен ответить на санкции Евросоюза «жестко и адекватно»
22:56
Политика
Захарова указала на непрофессионализм грузинской журналистки на пресс-конференции
22:23
Происшествия
Глава «СДС-Уголь» Алексеев готов ответить за трагедию на «Листвяжной»
22:15
Происшествия
Полиция применила оружие для задержания 16-летнего водителя под Волгоградом
22:07
Весь мир
Шугалей не исключил дестабилизацию выборов Ливии после незаконного снятия кандидатов
21:58
Происшествия
Полиция задержала мужчину с обрезом у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
21:55
Весь мир
Эфиопская авиакомпания поможет вернуть граждан России из ЮАР в Москву
21:50
Происшествия
Девушка на Chevrolet насмерть сбила пенсионера на пешеходном переходе в Екатеринбурге
21:40
Общество
Кубанская журналистка Екатерина Степнова умерла после тяжелой болезни
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

МИД Белоруссии намерен ответить на санкции Евросоюза «жестко и адекватно»

Политика
МИД Белоруссии намерен ответить на санкции Евросоюза «жестко и адекватно»
wikimedia.org  /  Гомоатрокс / CC-BY-SA-3.0

Минск, 2 декабря. Министерство иностранных дел Белоруссии готово принять жесткие, но адекватные меры в ответ на санкции Европейского союза против официального Минска. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

При этом представители МИД Белоруссии подчеркнули, что чем дольше тянется процесс, тем больше становится его угроза как для стабильности, так и для безопасности всей республики. В ведомстве назвали главным виновником текущей ситуации Евросоюз, выступивший инициатором санкционной спирали.

«Исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры», — следует из опубликованного на сайте МИД Белоруссии заявления.

Недавно Европейский союз принял пятый пакет санкций против Белоруссии. Он содержит экономические ограничения против компаний, якобы поспособствовавших «нагнетанию миграционного кризиса», а также других организаций республики в сфере промышленности.

Вернуться назад
Все новости / Политика / МИД Белоруссии намерен ответить на санкции Евросоюза «жестко и адекватно»
санкции евросоюз ес ответные меры мид белоруссии
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать