Москва, 2 декабря. Журналистка из Грузии Тамара Нуцубидзе начала задавать вопросы во время пресс-подхода главы МИД РФ Сергея Лаврова к российским СМИ в Стокгольме на английском языке, несмотря на изначальную просьбу о разговоре на русском.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова отреагировала на это. Она попросила журналистку соблюдать оговоренные заранее правила проведения пресс-конференции.

«Тамара, извините пожалуйста, вы когда просили принять участие в конференции, вы говорили по-русски», — заявила Захарова.

«Это проблема?» — поинтересовалась журналистка.

«Ну просто здесь российские журналисты. Тамара, пожалуйста, по-русски, давайте», — ответила Захарова, однако Нуцубидзе настояла на своем.

Недавно глава МИД Великобритании Лиз Трасс сказала, что Россия пытается «подорвать стабильность в государствах, являющихся партнерами Соединенного Королевства». Захарова была вынуждена поправить очередного зарубежного коллегу, напомнив, это такие действия являются прерогативой Лондона, передает «Царьград».

Помимо этого российский дипломат напомнила о кризисе на польско-белорусской границе. По ее словам, власти Великобритании окунулись с головой в политические интриги, отправляя своих инженеров в проблемный регион.