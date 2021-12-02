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Захарова указала на непрофессионализм грузинской журналистки на пресс-конференции

Политика
Захарова указала на непрофессионализм грузинской журналистки на пресс-конференции
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 2 декабря. Журналистка из Грузии Тамара Нуцубидзе начала задавать вопросы во время пресс-подхода главы МИД РФ Сергея Лаврова к российским СМИ в Стокгольме на английском языке, несмотря на изначальную просьбу о разговоре на русском.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова отреагировала на это. Она попросила журналистку соблюдать оговоренные заранее правила проведения пресс-конференции.

«Тамара, извините пожалуйста, вы когда просили принять участие в конференции, вы говорили по-русски», — заявила Захарова.

Недавно глава МИД Великобритании Лиз Трасс сказала, что Россия пытается «подорвать стабильность в государствах, являющихся партнерами Соединенного Королевства». Захарова была вынуждена поправить очередного зарубежного коллегу, напомнив, это такие действия являются прерогативой Лондона, передает «Царьград».

Помимо этого российский дипломат напомнила о кризисе на польско-белорусской границе. По ее словам, власти Великобритании окунулись с головой в политические интриги, отправляя своих инженеров в проблемный регион.

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Мария Захарова пресс-конференция тамара нуцубидзе
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