Глава «СДС-Уголь» Алексеев готов ответить за трагедию на «Листвяжной»

Кемерово, 2 декабря. Трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла утром 25 ноября. О готовности понести наказание за случившееся заявил генеральный директор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев.

Свое решение об ответе за трагедию Алексеев произнес во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсуждали ситуацию с угольной отраслью в Кузбассе и ЧП на «Листвяжной», которое унесло жизни более 50 горняков.

«Мне тяжело говорить, это моя личная трагедия. Я не могу сегодня прокомментировать (случившееся) и не имею права на это. Готов без каких-либо возражений принять все, что сказано», — сказал глава «СДС-Уголь».

Алексеев заявил, что лично следил за безопасностью на шахте, но трагедия пресекла «все бывшие достижения». Он принес извинения за ЧП на «Листвяжной», которая принадлежит холдингу «СДС-Уголь».

Президент РФ Владимир Путин не смог сдержать эмоций во время совещания по «Листвяжной». В ходе слушаний он отбросил папку с документами и ударил кулаком по столу. Глава страны отчитал и руководство «СДС-Уголь», пишет «Царьград».