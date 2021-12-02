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Полиция применила оружие для задержания 16-летнего водителя под Волгоградом

Происшествия
Полиция применила оружие для задержания 16-летнего водителя под Волгоградом
pixabay.com

Волжский, 2 декабря. Несовершеннолетний водитель устроил переполох на дорогах города Волжского. Он отказался останавливаться по требованию инспекторов ДПС, создав угрозу жизни и здоровью граждан.

Правоохранители на улице Пушкина заметили автомобиль с тонированными стеклами и решили его остановить. Однако водитель проигнорировал требование сотрудников и попытался скрыться. Нарушитель, пытаясь оторваться от погони, совершал опасные маневры, чем создавал угрозу для жизни и здоровья местных жителей.

«Стремясь уйти от погони, правонарушитель совершал рискованные маневры, создавая своими действиями угрозу для жизни и здоровья граждан. Инспектором ДПС было принято решение для остановки применить табельное оружие», — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сначала правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего были вынуждены целиться по колесам. Однако даже после этого водитель продолжил движение и наехал на одного из сотрудников полиции. Нарушитель вышел из машины лишь после столкновения со служебным автомобилем.

В результате стрельбы никто не пострадал, задержанным оказался 16-летний местный житель. Против молодого человека возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

В Новосибирске после ночной погони был задержан неадекватный мужчина. Он подходил к припаркованным автомобилям и наносил им механические повреждения.

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