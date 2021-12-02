Шугалей не исключил дестабилизацию выборов Ливии после незаконного снятия кандидатов

Москва, 2 декабря. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей заявил о важности своевременного проведения выборов в Ливии. По его словам, ливийцы готовы принять любую власть, которую изберут в результате легитимного плебисцита.

Социолог стал участником 22-го эфира проекта «Круг мнений» Telegram-канала «Дипломатия». Голосовой чат посвящен общественно-политическим трансформациям, которые произошли в Ливии со дня свержения Муаммара Каддафи, а также предстоящим президентским выборам, запланированным на 24 декабря.

Вел дискуссию политтехнолог Игорь Мангушев, а среди гостей, помимо Максима Шугалея, выступили военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, экономист Дмитрий Прокофьев, политический обозреватель Международного евразийского движения Дарья Платонова и другие.

Максим Шугалей заявил, что предстоящие выборы смогут вернуть стабильность в Ливию, если процесс голосования состоится без иностранного вмешательства.

«На самом деле у ливийцев большое ожидание к всеобщим выборам, которые запланированы на 24 декабря. Когда мы проводили наши исследования до захвата в плен, почти все, кто с нами общался, включая обычных ливийцев и тех, кто находился в правительственных структурах при Каддафи и после его свержения, говорили, что готовы принять любую власть, которую изберут легитимно. И даже если этот человек мне лично не будет нравиться, но пускай будет хоть кто-то, кто возьмет в свои руки страну и выведет ее из этого хаоса, в котором находится почти 10 лет. Ожидания у всех довольно большие. Мы видим, что сейчас происходит сильная турбулентность в плане регистрации кандидатов. Сейф аль-Ислам Каддафи пытается восстановиться в качестве кандидата. Халифа Хафтар и его участие в президентских выборах тоже под вопросом. Тем не менее граждане страны надеются, что избирательный процесс состоится в срок. Страна обладает очень большими ресурсами, она огромна по территории. Несмотря на это, количество избирателей довольно маленькое. Там очень плохая адресная система, поэтому существует сложная процедура для закрепления гражданина к своему избирательному участку. Явка большой не будет. Надеюсь, что влияние извне на выборы будет сведено к минимуму. Выборы состоятся в срок, и к власти придет легитимный лидер, избранный ливийцами», — сказал социолог.

Игорь Мангушев поинтересовался у Шугалея, есть ли в Ливии дружественно настроенный к России кандидат.

«Я лично встречался три раза только с Сейфом Каддафи. Он открыт к общению и очень позитивно отзывается о нашей стране. Я сейчас в эфире и не хочу агитировать за кого-либо из кандидатов. Это должны решить простые ливийцы. Даже находясь в тюрьме и общаясь с гражданами страны, которые находились рядом со мной, я узнал, что они очень сильно уважают Россию, авторитет нашей страны очень большой. Надо понимать, кто бы ни пришел к власти, ему придется учитывать желание народа и выстраивать дружественные отношения с РФ. Да, есть кандидаты, которые смотрят в нашу сторону более открыто. Что касается нашего задержания в Триполи, могу сказать одно. Мы не нарушали никаких законов и работали на территории страны, получив разрешение от действующих властей», — уточнил президент ФЗНЦ.

В завершение интервью Максим Шугалей не исключил, что незаконное снятие с выборов фельдмаршала Ливийской национальной армии Халифы Хафтара может дестабилизировать или лишить легитимности голосование.

«Отстранение любого кандидата от участия в президентской гонке закладывает мину замедленного действия и ставит в будущем под сомнение легитимность выборов. Здесь, главное, речь идет о законности недопуска претендента. Безусловно, будет подана апелляция и решение неокончательное. Я надеюсь, что все, кто изъявили желание побороться за пост главы государства, будут допущены к этим выборам, если нет прямого нарушения закона. Хафтара изначально зарегистрировали как кандидата в президенты. Выиграет он или нет — это решение ливийцев. Если его незаконно снимут с выборов, то это, не дай бог, приведет к вооруженному противостоянию, которое может начаться. Я знаю, что в Ливии это очень жестко», — подытожил президент ФЗНЦ.

Максим Шугалей направился в Ливию для проведения социологического исследования весной 2019 года. Во время выполнения прямых обязанностей он и его переводчик Самер Суэйфан попали в плен одной из вооруженных группировок, орудующих в Триполи. Без предъявлений обвинений их поместили в частную тюрьму «Митига», где наши соотечественники провели более полутора лет.

За время заключения социолог встретился со множеством граждан страны, незаконно попавших за решетку. Среди них оказался сын убитого при поддержке НАТО ливийского лидера Муаммара Каддафи — Сейф аль-Ислам.

Один год и восемь месяцев в тюрьме «Митига» позволили Максиму Шугалею пополнить свои знания о ситуации в Триполи и других городах страны. Это сделало его одним из лучших экспертов по Ливии, который сумел предсказать освобождение Каддафи-младшего и проведение президентских выборов.

Глава ФЗНЦ и его переводчик вышли на свободу 10 декабря 2020 года. Спустя сутки их встретили в международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.