Полиция задержала мужчину с обрезом у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 2 декабря. Правоохранителям удалось задержать вооруженного дробовиком мужчину у здания ООН в Нью-Йорке (США). По некоторым данным, он угрожал покончить с собой.

Ранее полицейские оцепили зону около здания организации. За развитием ситуации следила служба безопасности, пишет РИА Новости.

В результате происшествия здание ООН было временно закрыто, а персонал призывали укрыться внутри штаб-квартиры. Позже спецслужбы сняли ограничения на вход и выход со стороны 46-й улицы и автомобильный проезд со стороны 42-й улицы.

Мужчина не выдвигал каких-либо требований, также неизвестны его мотивы. Полиция ранее сообщала, что угрозы для граждан в связи с инцидентом нет.