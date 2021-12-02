Эфиопская авиакомпания поможет вернуть граждан России из ЮАР в Москву

Аддис-Абеба, 2 декабря. Авиакомпания Ethiopian Airlines перевезет из Кейптауна и Йоханнесбурга в Москву более сотни граждан России, сообщили сотрудники посольства РФ в Эфиопии.

Рейс с пересадкой в Аддис-Абебе организован для эвакуации россиян, которые не смогли покинуть Южно-Африканскую Республику из-за отмены авиасообщения между странами ввиду распространения нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон».

Вылет из международного аэропорта Боле в Москву назначен на 6 декабря. Также посольство провело переговоры с руководством Ethiopian Airlines, чтобы компания разрешила увеличить провозную емкость эвакуационных рейсов. Это позволит перевезти граждан России, купивших билеты на самолеты авиакомпаний, отменивших полеты.

Ранее представители Ethiopian Airlines сообщили об открытии с 20 декабря регулярного прямого сообщения между Аддис-Абебой и Москвой.