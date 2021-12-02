Американские конгрессмены обсуждают возможность создания Космической национальной гвардии

Вашингтон, 2 декабря. Члены Конгресса США Дуг Лэмборн и Джейсон Кроу выступили инициаторами закона о создании Космической национальной гвардии, однако администрация Байдена считает это решение нецелесообразным.

По словам сторонников создания Космической национальной гвардии, инициатива будет иметь решающее значение для сохранения конкурентного преимущества Соединенных Штатов в космосе. Стоит отметить, что мнения конгрессменов по этому вопросу расходятся, поскольку многие считают, что организация создаст не новые возможности, а очередную правительственную бюрократическую структуру.

Американские эксперты убеждены, что такая инициатива обязательно должна рассматриваться на наличие коррупционной составляющей, прикрытием которой может служить беспокойство о космической безопасности. Бюджетное управление Конгресса США пришло к выводу, что нововведение обойдется налогоплательщикам в 500 миллионов долларов в год, в то время как на оборудование и объекты потребуется от 400 до 900 миллионов долларов в качестве единовременных выплат.

Ранее в США заявили о планах переброски гиперзвуковых ракет «Темный орел» на территорию Германии для «сдерживания России».