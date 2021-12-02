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Forbes: Киев превратил авиапарк ВВС Украины в бесполезную груду металла

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 21:14
Армия
Forbes: Киев превратил авиапарк ВВС Украины в бесполезную груду металла
Пресс-служба Министерства обороны Украины

Вашингтон, 2 декабря. Устаревшие самолеты Военно-воздушных сил Украины не смогут подняться в небо в случае конфликта. Об этом пишет обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.

По его словам, за 30 лет независимости Киев не закупил ни одного нового боевого самолета, а также превратил авиапарк ВВС Украины в бесполезную груду металла. При этом большая часть украинских истребителей и штурмовиков не смогут подняться в воздух в случае конфликта. Украинские власти признают наличие проблемы, однако не предпринимают усилий для улучшения ситуации.

«Мы прекратили инвестировать в будущее, и создали предпосылки для возникновения критической ситуации, когда нам придется в массовом порядке и почти одновременно перевооружать ВВС, оснащая их современными образцами военной техники, которые национальная промышленность еще не создала и не сможет создать в требуемые сроки», — цитирует аналитик фрагмент доклада кабинета министров Украины.

Страны Североатлантического альянса оказывают Украине «военную помощь», однако она не предполагает поставок истребителей и другой авиатехники. Экс подчеркнул, что перевооружение ВВС требует огромных денежных средств, которыми Киев не обладает.

Ранее стало известно, что российские специалисты разрабатывают ударный беспилотник «Хищник» с искусственным интеллектом, а также БПЛА «Охотник», который станет дополнением к истребителю пятого поколения Су-57. По мнению экспертов, успехи российских инженеров дают Москве ультимативное преимущество в развитии боевых дронов, передает INFOX.

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