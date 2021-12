Армия Эфиопии освободила от боевиков большую часть территорий штата Амхара

Аддис-Абеба, 2 декабря. Национальные силы обороны Эфиопии (ENDF) взяли под контроль несколько населенных пунктов в штате Амхара. Об этом сообщил министр правительственной службы связи Легессе Тулу на брифинге для прессы.

Также появилась информация, что ENDF отбили у сепаратистов Джаму, Деголо, Мехал Меду и прилегающие к этим населенным пунктам территории. Боевики под натиском национальной армии отступили в города Хамусит и Кеберо Меда.

Также политик отметил, что вместе с боевиками «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) в конфликте участвовали неустановленные «белые наемники».

Через некоторое время администрация Twitter-аккаунта Ethiopia Map опровергла захват ВС Эфиопии города Гашена, но подтвердила взятие под контроль соседнего населенного пункта — Филакита.

Despite some claims by activists, Gashena has not been captured by the ENDF/Fano. However, the ENDF/Fano was visually confirmed as being in control of Filakit. As such, the map has been updated to reflect that reality.

Battles do take place near Gashena, however. pic.twitter.com/E4p6W0W0Cm