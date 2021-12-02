Багдасаров обвинил Блинкена в «информационном прикрытии» агрессии Киева в Донбассе

Москва, 2 декабря. Риторика западных политиков на тему якобы готовящегося «российского вторжения» на Украину имеет своей целью подготовить почву для кровопролитной эскалации конфликта в Донбассе, уверен военный эксперт Семен Багдасаров.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи министров иностранных дел государств-членов НАТО выдвинул очередную порцию необоснованных выпадов в российский адрес. Он попытался приписать РФ «дестабилизацию ситуации на Украине», напомнил аналитик Семен Багдасаров основные тезисы речи Блинкена на саммите глав МИД Североатлантического альянса в Риге.

На деле американские власти занимаются «информационным прикрытием» агрессии Вооруженных сил Украины (ВСУ) против ополчения ДНР и ЛНР, и всячески нагнетают напряженность, отметил Багдасаров.

«Это заявление, как и в целом позиция стран Запада, сделано для того, чтобы нас "сковать". Это нужно, чтобы не дать возможности, в случае вторжения на территорию республик Донбасса и их оккупации, нам вмешаться. Очевидно, что идет информационная работа вокруг оккупации Донбасса», — уличил Блинкена в опасном лицемерии российский эксперт.

В Москве же не раз заявляли, что Россия не готовится к «вторжению» на Украину, так как российское руководство не намерено нападать на другие государства. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что подобные заявления западных СМИ являются алармистскими.

Ранее стало известно о переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, на которых обсуждалось выполнение украинскими властями Минских соглашений. О планах руководства ДНР в случае широкомасштабного наступления ВСУ сообщал «Царьград».