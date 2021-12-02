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В Сети с иронией оценили требование Норвегии к НАТО держаться подальше от РФ

Политика
В Сети с иронией оценили требование Норвегии к НАТО держаться подальше от РФ
ФБА «Экономика сегодня»

Осло, 2 декабря. Новая министр иностранных дел Норвегии Анникен Витфельдт потребовала от НАТО не приближаться к норвежско-российской границе. С таким заявлением глава МИД выступила во время саммита Североатлантического альянса, который состоялся в Латвии.

Витфельдт отметила, что самолеты и корабли союзников по НАТО лишь нервируют Россию и провоцируют ее на более активную охрану собственных границ. По словам министра, Осло не хочет нагнетать отношения с Москвой и вполне справится с самостоятельным патрулированием приграничной зоны. При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что для Норвегии это имеет принципиально важное значение.

Россияне в Сети активно отреагировали на слова министра иностранных дел Норвегии. Многие комментаторы отметили, что среди агрессивно настроенных стран-участниц НАТО наконец-то прозвучал голос разума.

«Ну, слава Богу, НАТОвцы угомонились»;

«Хоть кто-то адекватный нашелся. Побольше бы таких в НАТО, может, и диалог бы наладили»;

«Теперь нам ни к чему диалог с НАТО, если мы можем говорить с Норвегией»;

«Удивительное рядом»;

«Давно заметил, что когда эти господа высказываются по одиночке, то произносят порой вполне здравые мысли. А когда собираются стаей, то у них начинается коллективное помешательство», — пишут пользователи Сети.

В Сети с иронией оценили требование Норвегии к НАТО держаться подальше от РФ
wikipedia.org / Magnus Fröderberg / norden.org / CC BY 2.5 dk

В то же время некоторые комментаторы с иронией предположили, что глава МИД Анникен Витфельдт просто опасается за безопасность Норвегии и не хочет провоцировать Россию, так как прекрасно понимает, каким мощным вооружением обладает РФ.

«Чего и стоило ожидать. Они любят коллективно нападать на слабых, но на равных себе или тех, кто сильнее, они нападать боятся»;

«Видимо, помнят запах русского оружия, вот и не хотят нарываться»;

«Норвегия — это маленькая страна, не представляющая в военном смысле никакой угрозы и потенциально неспособная защититься ни от кого. Неудивительно, что они не хотят конфликтовать с Россией лишний раз»;

«Вот правильно сказал Путин: летают в 25 километрах от границы России и как-будто так и надо, хотя это прямая агрессия против РФ. Видимо, в Норвегии это наконец-то поняли», — уверены комментаторы.

Ранее россияне в Сети ответили на обвинения европейцев в «энергетической хватке» России.

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россия нато норвегия
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