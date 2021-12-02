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Эксперт Ходаренок: размещение БРК «Бастион» на Курилах обеспечит устойчивость ядерных сил

Армия
Эксперт Ходаренок: размещение БРК «Бастион» на Курилах обеспечит устойчивость ядерных сил
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 2 декабря. Начало боевого дежурства расчетов береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» на курильском острове Матуа имеет большое стратегическое значение, уверен военный аналитик Михаил Ходаренок.

Острова Курильской гряды вытянулись на сотни километров вдоль дальневосточных границ РФ. Курилы представляют собой отличный оборонительный рубеж, объяснил аналитик Михаил Ходаренок в интервью телеканалу «Звезда». По его словам, архипелаг может надежно обеспечить оперативную устойчивость морского компонента стратегических ядерных сил ВС РФ. Для этого необходимо разместить на островах мощное противокорабельное вооружение.

«В этом плане развертывание береговых ракетных комплексов на островах Курильской гряды представляется совершенно естественным шагом в обеспечении выполнения вот этой важнейшей задачи», — назвал эксперт главную цель дислокации БРК «Бастион» на острове Матуа.

Ранее обозреватель Иван Коновалов указал на двойное преимущество от размещения комплексов «Бастион» на Курилах. Комментарий пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова по поводу усиления обороноспособности РФ на Дальнем Востоке и неоспоримого права России проводить суверенную военную политику приводил «Царьград».

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Все новости / Армия / Эксперт Ходаренок: размещение БРК «Бастион» на Курилах обеспечит устойчивость ядерных сил
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