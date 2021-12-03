Четвертое место: у российского биатлона есть шансы?

В шведском городе Эстерсунд стартовал второй этап Кубка мира по биатлону. В четверг, 2 декабря, спортсмены выявляли лучшего в спринте. Россиянин Эдуард Латыпов, показавший лучший результат в национальной команде, в шаге остановился от подиума, заняв 4-е место. До бронзовой награды Эдуарду не хватило чуть менее 5 секунд. В итоге тройку призеров замкнул француз Квентин Фийон Майе, вторым стал его товарищ по команде Эмильен Жаклен. Победу в этот раз праздновал 24-летний швед Себастьян Самуэльссон.

От начала и до конца гонки Эдуард Латыпов уверенно держался в тройке лучших. Четвертое место Латыпова сейчас можно назвать настоящим прорывом российского биатлона: последние пару лет наши спортсмены радуют отечественного болельщика крайне редко. Мы уже привыкли бороться за топ-10 или даже за топ-20, поэтому призовое место России рассматривается уже как сенсация.

Латыпов прошел первый круг достаточно уверенно: от лидирующего Жаклена россиянин отставал всего на 5 секунд. «На стойке» француз один раз промахнулся, поэтому Эдуард получил хороший шанс вырваться в лидеры. Латыпов отстрелял чисто, но преодолел отсечку с рубежа лишь вторым — Жаклен был быстрее россиянина на трассе. На третьем круге Латыпов пытался ликвидировать отставание, выкладываясь максимально.

Финишировав, Латыпов долгое время держался на втором месте вслед за Емельяном Жакленом, но нужно было дождаться остальных спортсменов. На третье место россиянина отодвинул биатлонист из Швеции Себастьян Самуэльссон, который с одним промахом опередил Жаклена на 18 секунд. Затем на четвертое место Эдуарда отодвинул еще один француз — Квентин Фийон Майе. Борьба была ожесточенная: на последних метрах дистанции Квентин начал терять скорость, казалось, сегодня у России наконец будет медаль, но француз сумел дотерпеть и сохранить темп, поэтому смог опередить Латыпова всего на несколько секунд.

Global Look Press / Alexander Shemetov/Global Look Press

Что касается норвежцев, то скандинавы сегодня пребывали явно не в своей тарелке. Дела не клеились ни у братьев Бе, ни у Стурлы Легрейда, неделю назад триумфально выигравшего первую гонку сезона. Возможно, норвежцы делают ставки именно на Олимпийские игры, которые пройдут в феврале, поэтому сейчас находятся не в лучшей физической форме.

Четвертое место — хоть и хороший результат сейчас для российского биатлона, но это крайне обидная позиция. Радует, что следующий вид — гонка преследования, где у Эдуарда будут все шансы на призовой подиум.