Андрей Рублев вывел сборную России вперед в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса со Швецией

Мадрид, 2 декабря. Пятая ракетка мира Андрей Рублев вывел сборную России по теннису вперед в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса против Швеции.

Победитель Олимпиады в Токио в смешанном парном разряде Андрей Рублев победил шведского теннисиста Элиаса Имера в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса. Встреча в Мадриде, продолжавшаяся 2 часа 11 минут, завершилась победой пятой ракетки мира со счетом 6:2, 5:7, 7:6 (7:3).

Благодаря победе Рублева сборная России повела в счете в четвертьфинальном матче со Швецией. Во второй игре Даниил Медведев встретится с Микаэлем Имером. Победитель матча между сборными России и Швеции в полуфинале сыграет с Германией. Действующим обладателем Кубка Дэвиса является испанская национальная команда. Сборная России дважды выигрывала турнир.