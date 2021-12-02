Алека Болдуина обвинили в наигранности из-за слов о произошедшем на съемках «Ржавчины»

Лос-Анджелес, 2 декабря. Слова актера Алека Болдуина об инциденте на съемках фильма «Ржавчина» спровоцировали возмущение в соцсетях. Звезду голливудского кино обвинили в наигранности.

В анонсе интервью каналу ABC Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок оружия, из которого была случайно застрелена оператор Галина Хатчинс. Это высказывание прокомментировал американский писатель Ник Адамс в своем Twitter.

«Алек Болдуин, похоже, проделал чертовски хорошую актерскую работу», — возмутился он.

Кроме того, на слова актера отреагировал известный стример Райан Гутьеррес. Он назвал поведение Болдуина его самой противоречивой ролью, пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, инцидент на съемочной площадке «Ржавчины» произошел 21 октября. Во время репетиции эпизода Болдуин выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми патронами, а не холостыми. В итоге Галина Хатчин погибла, а режиссер Джоэл Соуса получил тяжелое ранение.

Интервью Болдуина для канала ABC выйдет в эфир 3 декабря. Это первое общение актера с журналистами в таком формате после трагедии на съемочной площадке.