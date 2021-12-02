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Ян Кубиш поддержал работу ливийских судов на фоне президентской гонки

Весь мир
Ян Кубиш поддержал работу ливийских судов на фоне президентской гонки
Федеральное агентство новостей  /  publicdomainpictures.net / wikipedia.org

Триполи, 2 декабря. Специальный посланник генерального секретаря Организации Объединенных Наций в Ливии Ян Кубиш выразил полную поддержку работе судебных органов североафриканского государства, занимающихся вопросами электорального процесса.

Представитель ООН ожидает, что юристы станут выполнять свои задачи профессионально, строго соблюдая закон, и «не будут подвергаться давлению или запугиванию», что поспособствует проведению свободных, справедливых и инклюзивных выборов. Об этом Кубиш заявил во время встречи с главой Высшей национальной избирательной комиссии (ВИК) Имадом ас-Саихом.

В ходе диалога стороны обсудили результаты подготовки к парламентским и президентским выборам, намеченным на 24 декабря. Глава миссии ООН высоко оценил усилия ВИК по организации избирательных процедур. По его словам, несмотря на технические проблемы, комиссия успешно справилась с возложенными на нее задачами в короткие сроки и в крайне поляризованной политической среде.

С другой стороны, Кубиш резко осудил попытки помешать ливийцам реализовать свое демократическое право на участие в голосовании и призвал принять необходимые меры против любого, кто препятствует политическому процессу и выборам в соответствии с местными законами и резолюциями Совета Безопасности.

«Ливийский народ по всей стране жаждет возможности избрать своих истинных представителей и восстановить демократическую легитимность государственных институтов», —добавил Ян Кубиш.

На встрече также обсуждались стоящие перед электоральным процессом препятствия, включая акты угроз и запугивания в отношении сотрудников судебных органов и кандидатов. Специальный посланник подтвердил твердую приверженность Организации Объединенных Наций и ее международных партнеров поддержке избирательной комиссии и соответствующих властей в проведении свободных, справедливых, инклюзивных и заслуживающих доверия выборов.

Встреча Кубиша с главой избиркома прошла на фоне ожиданий результатов длительного юридического процесса, на котором рассматривалась апелляция Сейфа аль-Ислама Каддафи, ранее исключенного из списка кандидатов в президенты. По словам его адвоката, задержка вынесения решения связана с тем, что судьи подвергались запугиванию и шантажу.

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