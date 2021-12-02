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Археолог МакНатт доказал человеческое происхождение «медвежьих» следов в Танзании

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 20:52
Наука
Археолог МакНатт доказал человеческое происхождение «медвежьих» следов в Танзании
pixabay.com  /  PD

Колумбус, 2 декабря. Ученый Эллисон МакНатт из Университета Огайо доказал, что следы на вулканическом туфе в Танзании, которые были обнаружены в 1976 году, принадлежат не медведю, а предку человека, сообщает журнал Nature.

Ранее считалось, что отпечатки, которые были оставлены на вулканическом туфе 3,7 миллионов лет назад, принадлежат вставшему на задние лапы медведю. Новая работа, в которой были использовано моделирование походки черного медведя барибала, показала, что следы не могли принадлежать животному, так как только человекоподобные существа могли так долго стоять на задних конечностях.

Больше всего отпечатки на вулканическом туфе походят на походку шимпанзе, отмечают исследователи. Вероятно, следы оставило существо ростом от 101 до 104 сантиметров, что приблизительно соответствует росту австролопитека A. afarensis. Однако конечности этого гоминина, как утверждают ученые, были примитивнее ног A. afarensis. Все это свидетельствует в пользу того, что след оставил ранее не известный науке дальний предок человека.

Археологи регулярно находят недостающие звенья эволюции человека. В частности, израильские специалисты обнаружили ранее неизвестный подвид Homo Sapiens.

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археология танзания предки человека
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