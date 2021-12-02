Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 декабря 21:48
21:40
Общество
Кубанская журналистка Екатерина Степнова умерла после тяжелой болезни
21:30
Общество
Петербуржцы продолжают стоять в пробках из-за неоперативной уборки снега
21:28
Армия
Американские конгрессмены обсуждают возможность создания Космической национальной гвардии
21:17
Весь мир
Армия Эфиопии освободила от боевиков большую часть территорий штата Амхара
21:14
Армия
Forbes: Киев превратил авиапарк ВВС Украины в бесполезную груду металла
21:08
Армия
Багдасаров обвинил Блинкена в «информационном прикрытии» агрессии Киева в Донбассе
21:06
Политика
В Сети с иронией оценили требование Норвегии к НАТО держаться подальше от РФ
21:04
Весь мир
В сирийской провинции Дейр эз-Зор был подорван автомобиль с нефтяниками
21:00
Общество
Нарушения прав человека со стороны США обсудили в Медиагруппе «Патриот»
21:00
Политика
Публицист Микульскис объяснил причины нового дипломатического противостояния между США и Россией
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Всероссийский семинар «Без срока давности» пройдет в московском Музее Победы

Армия
Всероссийский семинар «Без срока давности» пройдет в московском Музее Победы
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 2 декабря. Мероприятие, направленное на развитие и продвижение проекта «Без срока давности» в молодежной среде, можно посетить в Музее Победы с 5 по 7 декабря.

Целью проекта «Без срока давности» является сохранение исторической правды о преднамеренных преступлениях нацистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Организаторами Всероссийского семинара выступили Федеральное агентство по делам молодежи, Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» (ООД «Поисковое движение России») и федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (ФГБУ «Роспатриотцентр»). Об этом информируют «Ветеранские вести».

Мероприятие будет проходить как в очном, так и в онлайн формате. В ходе семинара участники получат возможность более подробно ознакомиться с проектом, обменяться опытом и встретиться с ведущими федеральными экспертами, которые расскажут о применении материалов проекта в своей профессиональной деятельности.

Ранее в филиале Музея Победы в Жукове открылась выставка «Победы Маршал», посвященная жизни великого русского полководца Георгия Жукова.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Всероссийский семинар «Без срока давности» пройдет в московском Музее Победы
вов музей победы Без срока давности
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать