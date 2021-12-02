Всероссийский семинар «Без срока давности» пройдет в московском Музее Победы

Москва, 2 декабря. Мероприятие, направленное на развитие и продвижение проекта «Без срока давности» в молодежной среде, можно посетить в Музее Победы с 5 по 7 декабря.

Целью проекта «Без срока давности» является сохранение исторической правды о преднамеренных преступлениях нацистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Организаторами Всероссийского семинара выступили Федеральное агентство по делам молодежи, Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» (ООД «Поисковое движение России») и федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (ФГБУ «Роспатриотцентр»). Об этом информируют «Ветеранские вести».

Мероприятие будет проходить как в очном, так и в онлайн формате. В ходе семинара участники получат возможность более подробно ознакомиться с проектом, обменяться опытом и встретиться с ведущими федеральными экспертами, которые расскажут о применении материалов проекта в своей профессиональной деятельности.

Ранее в филиале Музея Победы в Жукове открылась выставка «Победы Маршал», посвященная жизни великого русского полководца Георгия Жукова.