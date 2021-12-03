Правозащитники рассказали, как гражданин РФ может защитить себя при незаконной экстрадиции в США



Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», какие у россиян имеются возможности для защиты своих прав при незаконной экстрадиции в США. Другие участники пресс-конференции предложили законодательно закрепить право РФ на ответные действия в адрес Штатов.

По словам Ивана Мельникова, основную поддержку незаконно экстрадированным соотечественникам оказывает аппарат уполномоченного по правам человека и верховенству права при МИД РФ.

«Сотрудники российского посольства в обязательном порядке поддерживают связь с арестованными гражданами РФ и оказывают им всестороннюю помощь», — рассказал эксперт.

Кроме этого, берут на контроль ситуацию российские правозащитные организации, такие как фонд «Своих не бросаем» депутата Госдумы Марии Бутиной.

С Мирой Тэрада, главой Фонда борьбы с репрессиями, незаконно экстрадированной в США из Финляндии и проведшей в американских тюрьмах 888 дней и впоследствии оправданной, Иван Мельников решил в судебном порядке добиться выплаты ей компенсации, чтобы создать прецедент юридической защиты прав россиян, оказавшихся в подобной ситуации.

«Мы подали жалобу премьер-министру Финляндии, в которой говорится о том, что Финляндия несет прямую ответственность за мою экстрадицию в США, где я подверглась ряду неправомерных действий и мои основные права и свободы были нарушены», — заявила Мира Тэрада.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По ее словам, в соответствии с решением ЕСПЧ, за нарушение прав человека при экстрадиции в США несет ответственность выдающая сторона, в данном случае это Финляндия. Жалоба подана также в посольство Финляндии в Москве.

Ответственность за незаконную экстрадицию в США Миры Тэрада, отметил Иван Мельников, несет Правительство Финляндии, конкретно министр юстиции, который допустил все это. По его словам, нарушения прав россиянки, допущенные при ее выдачи Штатам, были проигнорированы, а их достаточно большое количество, чтобы не обращать на это внимание.

«Наши граждане, когда возвращаются на родину, несмотря на то, что они перенесли, как правило, не предпринимают действий по защите своих нарушенных прав. В таком юридическом формате это первая наша реакция со стороны гражданина РФ», — заявил эксперт.

Гражданин России, которого задержали в Европе по запросу США, помимо апелляции, может обратиться в ЕСПЧ, требуя наложения обеспечительных мер, пока законность экстрадиции не будет доказана на месте.

vk.com / Иван Мельников

«39 правило ЕСПЧ дает возможность накладывать обеспечительные меры до решения ЕСПЧ, выдавать или не выдавать гражданина для экстрадиции в третью страну», — пояснил Иван Мельников.

Также Тэрада ранее рассказала о бесчеловечных условиях содержания в тюрьмах США. Американские камеры она называет пыточными.