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ООН фиксирует рост продовольственных цен в мире четвертый месяц подряд

Экономика
ООН фиксирует рост продовольственных цен в мире четвертый месяц подряд
pixabay.com

Москва, 2 декабря. Мировые цены на продовольствие демонстрируют рост четвертый месяц подряд, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН.

Так, в ноябре текущего года индекс продовольственных цен составил 134,4 пункта, что является максимумом с июня 2011 года и на 1,2% выше показателя октября. По сравнению с ноябрем прошлого года индекс продовольственных цен вырос на 27,3%.

Согласно данным организации, наиболее значительное повышение стоимости показала молочная продукция, цены на которую выросли за месяц на 3,4%. Зерновые выросли в цене на 3,1%, а сахар подорожал на 1,4%. При этом индексы цен на растительное масло и мясо в ноябре, наоборот, снизились на 0,3% и 0,9% соответственно.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев ранее заявил, что руководство страны не допустит ситуации с дефицитом продуктов питания в магазинах. По его словам, российский рынок продовольствия более стабильный, чем мировой.

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оон фао продовольствие
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