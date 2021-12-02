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NI: России не интересен затонувший в Средиземном море F-35 ВВС Великобритании

Армия
NI: России не интересен затонувший в Средиземном море F-35 ВВС Великобритании
pixabay.com

Вашингтон, 2 декабря. Россия не будет заниматься поиском затонувшего истребителя F-35 ВВС Великобритании, так как он не представляет интереса для оборонной промышленности РФ. К такому выводу пришли эксперты американского издания The National Interest.

Истребитель F-35 упал в Средиземное море при взлете с британского авианосца Queen Elizabeth 17 ноября. Причиной крушения самолета стало попадание заглушки в двигатель при взлете. В настоящее время на месте инцидента находятся британские и американские корабли, которые задействованы в операции по подъему F-35, лежащего на глубине в 1,5 километра. В Лондоне опасаются, что к самолету якобы могут подойти российские глубоководные аппараты, чтобы взять образцы секретного покрытия, делающего самолет «невидимкой».

Многие эксперты называют беспокойство Запада беспочвенным. Так, аналитик NI Мигель Миранда отметил, что Москве не интересен истребитель F-35, так как российские специалисты о нем все знают. По его словам, у русских есть такие технологии.

«На самом деле, ничего нового узнать не удастся, потому что такие технологии у русских уже есть», — пояснил он.

Напомним, в конце ноября 2021 года стало известно, что Швейцария планирует закупить у США 36 истребителей F-35А и пять батарей ЗРК Patriot. Покупка американских самолетов пятого поколения обойдется бюджету Швейцарии в 6,3 миллиарда долларов.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует приобрести у Москвы вторую партию комплексов С-400 «Триумф». При этом он подчеркнул, что турецкой стороне не пришлось бы закупать у России С-400, если бы Вашингтон продал ей комплексы Patriot, передает INFOX.

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Все новости / Армия / NI: России не интересен затонувший в Средиземном море F-35 ВВС Великобритании
россия великобритания средиземное море f-35
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