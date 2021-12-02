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Редкую мышь-малютку удалось снять на видео в Саду Соловьев в Перми

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 20:42
Общество
Редкую мышь-малютку удалось снять на видео в Саду Соловьев в Перми
Prt Scr youtube.com  /  RifeyTV

Пермь, 2 декабря. Кадры симпатичного и весьма скрытного грызуна появились в социальных сетях — мышь-малютку обнаружили в Саду Соловьев в Перми.

Зверек прогуливался по парку в поисках пропитания, совсем не боялся людей, что нехарактерно для грызунов. Преимущественно они ведут ночной образ жизни и не подпускают никого близко. Общественный активист Надежда Баглей смогла снять мышку со всех ракурсов.

«Они, видите, по травинкам лазают, длинным хвостиком придерживаются за эти травинки. Визуально они очень симпатичные, о них очень много рассказов для детей есть», — заявила Баглей.

Однако нет твердой уверенности в том, что это представитель именно мыши-малютки. Есть версии, что это крысенок. Баглей передала фото- и видеоматериалы в университет, чтобы ученые определили вид грызуна. Мышка-малютка по имени Пик фигурирует во многих детских рассказах, пояснила Баглей.

Представители МАСС помогли хищной птице чомге, у которой было повреждено крыло. Ее передали в зоопарк на лечение. Инцидент произошел на карьере у Юго-Западного жилого массива Новосибирска.

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