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Живущий затворником Борис Моисеев получает 85 тысяч рублей пенсии

Общество
Живущий затворником Борис Моисеев получает 85 тысяч рублей пенсии
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 2 декабря. Директор Бориса Моисеева Сергей Горох заявил, что артист никогда не жалуется на свою жизнь. Ему хватает собственных средств на все необходимое, но иногда помогают друзья.

Моисеева не зря считают одним из самых обеспеченных российских пенсионеров. Его официальная ежемесячная выплата составляет 85 тысяч рублей. Сумма складывается из пенсионных средств, а также доплаты за звание народного артиста.

«Он живет обычной жизнью нормального человека», — поделился Горох с изданием Woman.ru.

Исполнитель хита «Голубая луна» каждый месяц получает авторские отчисления. Получается, что вместе с пенсией его доход составляет 150-170 тысяч рублей. Деньги идут на лекарства, продукты питания, оплату услуг домработницы.

В последние годы Моисеев живет затворником и не появляется на публике, пишет «Вечерняя Москва». Но он поддерживает связь с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой, а также со вдовой Иосифа Кобзона Нелли.

Ранее автор хита «Плот» Юрий Лоза пожаловался на мизерную пенсию. Певцу начислили всего 16 тысяч рублей, этих средств ему мало.

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моисеев пенсия горох
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