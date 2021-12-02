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В сирийской провинции Дейр эз-Зор был подорван автомобиль с нефтяниками

Весь мир
В сирийской провинции Дейр эз-Зор был подорван автомобиль с нефтяниками
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Дамаск, 2 декабря. По меньшей мере десять человек погибли и один получил ранения в результате уничтожения легкового транспорта в юго-западной части провинции Дейр эз-Зор.

Инцидент произошел в сирийской пустыне, неподалеку от нефтяного месторождения Аль-Харата, располагающегося в 20 километрах от административного центра региона. В результате наезда на мину пострадали два транспортных средства — грузовик и микроавтобус, перевозившие нефтяников.

Виновниками трагедии, вероятнее всего, стали боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ1, запрещено в РФ), «спящие ячейки» которого все еще активны в регионе.

На данный момент есть несколько версий случившегося. Согласно первой из них, радикальные исламисты использовали свою традиционную тактику: установили на дороге ложный блокпост и напали на остановившиеся машины.

Другие источники сообщают, что подрыв транспорта произошел в результате наезда на мину, оставленную террористами.

Третья версия исключает радикальный элемент: взрывные устройства могли быть оставлены в этом месте давно — как раз для защиты стратегического нефтяного объекта от радикалов. В этом случае водитель по ошибке заехал на минное поле, минуя стандартный путь и не зная об оставленных там ловушках.

Официальные источники пока не обнародовали точные данные об итогах разбирательства.

Подобные происшествия все еще случаются в Сирийской Арабской Республике (САР), поскольку после разгрома террористов оставшиеся разрозненные отряды радикалов перешли к партизанским методам ведения войны. Впрочем, борьба с ними не прекращается. Только в начале минувшего года правительственные войска ликвидировали крупную банду членов «Исламского государства»1 на территории провинции Дейр эз-Зор.

Однако «спящие ячейки» группировки все еще существуют, как и другие объединения боевиков. Например, накануне в провинции Хасака в результате наезда на самодельное взрывное устройство был подорван американский конвой материально-технического обеспечения. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за этот инцидент.

Кроме того, даже при условии освобождения большей части страны от боевиков последствия многолетнего конфликта ощущаются до сих пор, что все еще приводит к людским потерям. Так, во второй половине ноября двое детей погибли из-за детонации мины, оставленной террористами ИГ при бегстве. Хоть основная часть сил радикальных исламистов уничтожена, однако Сирии еще предстоит провести большую работу по полной ликвидации их последователей, прячущихся в тени.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сирия взрыв дейр эз-зор
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