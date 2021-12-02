В сирийской провинции Дейр эз-Зор был подорван автомобиль с нефтяниками

Дамаск, 2 декабря. По меньшей мере десять человек погибли и один получил ранения в результате уничтожения легкового транспорта в юго-западной части провинции Дейр эз-Зор.
Инцидент произошел в сирийской пустыне, неподалеку от нефтяного месторождения Аль-Харата, располагающегося в 20 километрах от административного центра региона. В результате наезда на мину пострадали два транспортных средства — грузовик и микроавтобус, перевозившие нефтяников.
#عاجل | مراسل سانا: استشهاد 10 عمال من موظفي حقل الخراطة النفطي وإصابة عامل آخر باعتداء إرهابي على حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل بريف دير الزور الجنوبي الغربي— سانا عاجل (@SanaAjel) December 2, 2021
Виновниками трагедии, вероятнее всего, стали боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ1, запрещено в РФ), «спящие ячейки» которого все еще активны в регионе.
На данный момент есть несколько версий случившегося. Согласно первой из них, радикальные исламисты использовали свою традиционную тактику: установили на дороге ложный блокпост и напали на остановившиеся машины.
12/2 - #ISIS cell set up a fake checkpoint on the Madhoul Road outside the Khurayta Oil Field in NW #Deir_EzZor. 7 oil workers, 2 shepherds & their 17th Division escort killed. 2 vehicles burned down & motorcycle stolen. Deadliest attack in Deir Ez Zor this year. pic.twitter.com/dDTy6WKq9v— Gregory Waters (@GregoryPWaters) December 2, 2021
Другие источники сообщают, что подрыв транспорта произошел в результате наезда на мину, оставленную террористами.
#Syria#DeirEzzor— L24 (@Levant__24) December 2, 2021
10 workers employed at the Kharata oil field in southwestern DeirEzzor were killed after a number of mines exploded under bus that was returning from the field.
Третья версия исключает радикальный элемент: взрывные устройства могли быть оставлены в этом месте давно — как раз для защиты стратегического нефтяного объекта от радикалов. В этом случае водитель по ошибке заехал на минное поле, минуя стандартный путь и не зная об оставленных там ловушках.
Официальные источники пока не обнародовали точные данные об итогах разбирательства.
10 killed and 2 wounded after #IED attack targets Al-Kharatah oil field workers. #DeirEzzor #Syria #ISIS #BreakingNews https://t.co/YGisYUg1S0— Regional Reviews (@RegionalReviews) December 2, 2021
Подобные происшествия все еще случаются в Сирийской Арабской Республике (САР), поскольку после разгрома террористов оставшиеся разрозненные отряды радикалов перешли к партизанским методам ведения войны. Впрочем, борьба с ними не прекращается. Только в начале минувшего года правительственные войска ликвидировали крупную банду членов «Исламского государства»1 на территории провинции Дейр эз-Зор.
Однако «спящие ячейки» группировки все еще существуют, как и другие объединения боевиков. Например, накануне в провинции Хасака в результате наезда на самодельное взрывное устройство был подорван американский конвой материально-технического обеспечения. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за этот инцидент.
Roadside bomb explosion hits US military supply convoy in Syria’s Hasakah https://t.co/F4PNHZelvu #Afghanistan #Iran #USA pic.twitter.com/NHZhbBLqQe— Ansar News Agency _ خبرگزاری انصار (@ansarpress1) December 1, 2021
Кроме того, даже при условии освобождения большей части страны от боевиков последствия многолетнего конфликта ощущаются до сих пор, что все еще приводит к людским потерям. Так, во второй половине ноября двое детей погибли из-за детонации мины, оставленной террористами ИГ при бегстве. Хоть основная часть сил радикальных исламистов уничтожена, однако Сирии еще предстоит провести большую работу по полной ликвидации их последователей, прячущихся в тени.
1 Организация запрещена на территории РФ.