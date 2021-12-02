В сирийской провинции Дейр эз-Зор был подорван автомобиль с нефтяниками

Дамаск, 2 декабря. По меньшей мере десять человек погибли и один получил ранения в результате уничтожения легкового транспорта в юго-западной части провинции Дейр эз-Зор.

Инцидент произошел в сирийской пустыне, неподалеку от нефтяного месторождения Аль-Харата, располагающегося в 20 километрах от административного центра региона. В результате наезда на мину пострадали два транспортных средства — грузовик и микроавтобус, перевозившие нефтяников.

#عاجل | مراسل سانا: استشهاد 10 عمال من موظفي حقل الخراطة النفطي وإصابة عامل آخر باعتداء إرهابي على حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل بريف دير الزور الجنوبي الغربي — سانا عاجل (@SanaAjel) December 2, 2021

Виновниками трагедии, вероятнее всего, стали боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ1, запрещено в РФ), «спящие ячейки» которого все еще активны в регионе.

На данный момент есть несколько версий случившегося. Согласно первой из них, радикальные исламисты использовали свою традиционную тактику: установили на дороге ложный блокпост и напали на остановившиеся машины.

12/2 - #ISIS cell set up a fake checkpoint on the Madhoul Road outside the Khurayta Oil Field in NW #Deir_EzZor. 7 oil workers, 2 shepherds & their 17th Division escort killed. 2 vehicles burned down & motorcycle stolen. Deadliest attack in Deir Ez Zor this year. pic.twitter.com/dDTy6WKq9v — Gregory Waters (@GregoryPWaters) December 2, 2021

Другие источники сообщают, что подрыв транспорта произошел в результате наезда на мину, оставленную террористами.

#Syria#DeirEzzor



10 workers employed at the Kharata oil field in southwestern DeirEzzor were killed after a number of mines exploded under bus that was returning from the field. — L24 (@Levant__24) December 2, 2021

Третья версия исключает радикальный элемент: взрывные устройства могли быть оставлены в этом месте давно — как раз для защиты стратегического нефтяного объекта от радикалов. В этом случае водитель по ошибке заехал на минное поле, минуя стандартный путь и не зная об оставленных там ловушках.

Официальные источники пока не обнародовали точные данные об итогах разбирательства.

Подобные происшествия все еще случаются в Сирийской Арабской Республике (САР), поскольку после разгрома террористов оставшиеся разрозненные отряды радикалов перешли к партизанским методам ведения войны. Впрочем, борьба с ними не прекращается. Только в начале минувшего года правительственные войска ликвидировали крупную банду членов «Исламского государства»1 на территории провинции Дейр эз-Зор.

Однако «спящие ячейки» группировки все еще существуют, как и другие объединения боевиков. Например, накануне в провинции Хасака в результате наезда на самодельное взрывное устройство был подорван американский конвой материально-технического обеспечения. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за этот инцидент.

Кроме того, даже при условии освобождения большей части страны от боевиков последствия многолетнего конфликта ощущаются до сих пор, что все еще приводит к людским потерям. Так, во второй половине ноября двое детей погибли из-за детонации мины, оставленной террористами ИГ при бегстве. Хоть основная часть сил радикальных исламистов уничтожена, однако Сирии еще предстоит провести большую работу по полной ликвидации их последователей, прячущихся в тени.

1 Организация запрещена на территории РФ.