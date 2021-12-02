Политолог Маркелов жестко оценил антироссийскую деятельность НАТО

Москва, 2 декабря. Встреча главы Министерства иностранных дел РФ с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом явно продемонстрировала, что Североатлантический альянс по-прежнему крайне воинственно настроен по отношению к России.

Политический аналитик Михаил Маркелов уверен, что главной целью НАТО на сегодняшний день является именно противостояние с Россией. По мнению эксперта, члены альянса, и в первую очередь США, категорически недовольны тем, что РФ успешно справляется с давлением Запада. В связи с этим НАТО и дальше будет пытаться разрушить Россию, так как в этом и заключается единственный смысл существования данного союза.

«Сегодня НАТО напоминает такого коллективного Гитлера. Цель у него одна, и она достаточно проста — это Россия. Само существование России, российской государственности, наличие российского народа вызывает аллергию, злость и ненависть ко всей стране. Потому что никакие санкции, никакие рестрикции против нас не возымели действия, и мы сохранились, как государство и продолжаем развиваться, и страна живет совершенно нормальной жизнью», — заявил Маркелов в эфире программы «60 минут».

Как считает политический аналитик, президент США Джо Байден вполне мог воспользоваться сложившейся ситуацией на мировой политической арене и добиться того, чтобы НАТО и Россия договорились об отказе от дальнейшего расширения в сторону друг друга. Однако, подчеркивает эксперт, Запад в этом просто не заинтересован.

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«Они все время делали заявления о том, что будут расширяться на восток и расширялись, мчались к нашим границам, обложили нас базами. Сейчас им предлагают юридически закрепить, что они не будут расширяться на восток. Для Байдена это удобная ситуация сказать: "Да, слушайте, Столтенберг и все остальные, мы не будем расширяться на восток, и это станет гарантией того, что никто ни на кого не нападет". Но нет, все переворачивается с ног на голову, и они в очередной раз пытаются доказать, что Россия — "агрессор"», — объяснил политолог.

По мнению Маркелова, Запад может пойти дальше простых угроз и провокационных заявлений. Он не исключает, что США и ЕС попытаются спровоцировать Россию на активные ответные действия, и в качестве площадки для этого используют Украину. При этом эксперт уверен, что даже в этой ситуации Вашингтон преследует собственные корыстные интересы, которые идут вразрез с интересами Брюсселя.

«Им нужна Украина, как страна, которая развяжет войну. Народ украинский бросили сегодня в это горнило, которое взорвется в любой момент, для того чтобы развязать войну с Россией. Сегодня США будут делать все возможное, чтобы под видом вот этой якобы агрессии со стороны России захватить Европу. Почему-то европейцы не осознают этого», — подчеркнул политический аналитик Михаил Маркелов.

Ранее политический аналитик Дмитрий Куликов выдвинул свою версию того, зачем Соединенные Штаты пытаются втянуть Россию в конфликт на территории Украины.