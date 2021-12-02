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Российский ФБР изучает дело афроамериканца, убитого полицейским в Калифорнии

Весь мир
Российский ФБР изучает дело афроамериканца, убитого полицейским в Калифорнии
Pr Scr fondfbr.ru  / 

Сан-Бернардино, 2 декабря. Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), созданный при участии российского предпринимателя Евгения Пригожина, приступил к изучению дела 35-летнего Марка Бендера — младшего, которого убил полицейский в Сан-Бернардино, штат Калифорния. Информация появилась в Telegram-канале фонда.

Инцидент произошел в октябре 2020 года. Полицейские получили сообщение, что неизвестный неадекватно себя ведет и прыгает по крышам автомобилей, все это происходило недалеко от магазина, где Бендер работал охранником. Один из офицеров принял афроамериканца за нарушителя и попросил поднять руки, однако мужчина не подчинился. То, что произошло дальше, засняла нательная камера на одном из полицейских. Офицер пытается повалить Бендера на асфальт, тот сопротивляется, затем правоохранитель несколько раз стреляет, раны оказались смертельными. Позже правоохранитель заявил, что мужчина якобы доставал пистолет.

В марте 2021 года родственники Бендера подали иск против города и департамента полиции Сан-Бернардино. Адвокат семьи заявил, что афроамериканец пытался избавиться от пистолета, чтобы показать, что он не представляет угрозы. Он также сказал, что реакция Бендера была следствием того, что защитник назвал чрезмерно агрессивной тактикой офицера.

«Справедливость действительно должна восторжествовать. Это нечестно, совсем нечестно. Офицер, который его задерживал должен был использовать электрошокер. Ему не нужно было стрелять в спину моему сыну», — сказала мать погибшего Тэмми Бендер.

Фонд борьбы с репрессиями обратился за разъяснениями по текущему делу к президенту США Джозефу Байдену, государственному секретарю Энтони Блинкену и генеральному прокурору Меррику Гарланду. Инициативная группа считает важным бороться с полицейским насилием и при необходимости может оказать правовую и информационную помощь семье Бендера.

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