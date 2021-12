Российский ФБР изучает дело афроамериканца, убитого полицейским в Калифорнии

Сан-Бернардино, 2 декабря. Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), созданный при участии российского предпринимателя Евгения Пригожина, приступил к изучению дела 35-летнего Марка Бендера — младшего, которого убил полицейский в Сан-Бернардино, штат Калифорния. Информация появилась в Telegram-канале фонда.

Инцидент произошел в октябре 2020 года. Полицейские получили сообщение, что неизвестный неадекватно себя ведет и прыгает по крышам автомобилей, все это происходило недалеко от магазина, где Бендер работал охранником. Один из офицеров принял афроамериканца за нарушителя и попросил поднять руки, однако мужчина не подчинился. То, что произошло дальше, засняла нательная камера на одном из полицейских. Офицер пытается повалить Бендера на асфальт, тот сопротивляется, затем правоохранитель несколько раз стреляет, раны оказались смертельными. Позже правоохранитель заявил, что мужчина якобы доставал пистолет.

Mark Matthew Bender Jr., 35, of San Bernardino, was shot and killed after a White officer shot him multiple times in the back. No one else was injured, San Bernardino police Sgt. John Echevarria said.

.

.#lstpromotion pic.twitter.com/9BY0VvkeU3