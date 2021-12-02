World Bank представил новый отчет по экономике РФ

Вашингтон, 2 декабря. Реабилитация глобальной экономики постепенно замедляется, что касается также и российской экономической системы, указывают специалисты Всемирного банка.

Повышающееся на общемировом уровне давление инфляции приводит к тому, что финансовые регуляторы начинают ужесточать свою денежно-кредитную политику, а планы по экологизации грозят повлиять на многих экспортеров энергоресурсов, уверены в ВБ.

Ценники на традиционные энергоносители имеют потенциал превращения в крайне волатильные инструменты, так как многие государства уже объявили о своих планах по снижению углеродных выбросов в атмосферу. Соответственно, России необходимо найти пути избежания крупных издержек. Аналитики банка считают, что РФ могла бы учредить углеродную квоту, чтобы защитить свою экономику.

Предполагается, что национальная экономика России вырастет в 2021 году на 4,3%, а в следующем году рост замедлится до 2,4% (ранее ВБ ожидал прироста в 2,8%). Основной прогноз экспертов заключается в том, что по отечественной экономике ударят углеродные налоги, которые собираются ввести некоторые страны-импортеры ресурсов.

«Если Россия, как и остальной мир, введет прямые цены на углерод, она сможет избежать более значительных издержек, которые влечет за собой сценарий, предусматривающий введение пограничного налога», — комментируют возможные варианты развития событий в ВБ.

России требуется повышать инвестирование в такие отрасли, как менеджмент, институты и инновационные сектора с бизнесом, чтобы сформировать конкурентный частный сектор для развития по-настоящему экологичной экономики, полагают во Всемирном банке.