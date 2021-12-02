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Французские катера FPB 98 для ВМС Украины вооружат старыми советскими пулеметами

Армия
Французские катера FPB 98 для ВМС Украины вооружат старыми советскими пулеметами
navy.mil.gov.ua  /  Військово - Морські Сили Збройних Сил України

Киев, 2 декабря. Франция поставит Украине партию патрульных катеров FPB 98, которые Киев планирует вооружить советскими станковыми крупнокалиберными пулеметами Дегтярева — Шпагина (ДШК).

Ранее стало известно, что украинская компания «Нибулон» и французская OCEA подписали контракт на строительство пяти катеров FPB 98 в Николаеве. В общей сложности украинская сторона получит 20 таких судов, 15 из которых будут построены во Франции.

Длина FPB 98 составляет 32 метра, максимальная скорость достигает 35 узлов, дальность хода превышает 1,2 тысячи морских миль при скорости в 12 узлов. При этом Киеву придется самостоятельно вооружить французские катера.

К настоящему моменту украинские военные определились с пулеметом. Все катера получат модернизированную версию пулемета ДШК калибра 12,7 миллиметров. Соответствующий договор уже заключен с госпредприятием «Опытно-проектный центр кораблестроения» (ГПЦК), специалисты которого разработают специальную тумбу для установки на нее пулемета ДШКМ, а также ее крепление на корме катера. Сам пулемет планируется хранить в специальном ящике и устанавливать на тумбу при необходимости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерениях построить новый военно-морской флот до 2035 года. Однако военный эксперт Виктор Литовкин выразил уверенность, что Киев не сможет этого сделать. В данный момент страна не в состоянии даже восстановить крейсер, так как все судостроительные заводы закрыты или разорены.

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украина франция катера дшк
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