Юморист Мясников назвал «Уральские пельмени» несмешным шоу

Москва, 2 декабря. Участник «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников согласен со зрителями, которые считают шоу несмешным. По его мнению, сложно придумывать что-то новое на протяжении десяти лет.

«Пельмени» — творческое объединение, которое появилось в Екатеринбурге в 1993 году, его участники выступали в КВН. А с 2009 году юмористы создают одноименное шоу. В последнее время в Сети появилось много комментариев — зрители жалуются на «выдохшихся» комиков. Мясников не отрицает этого.

«Вы сами подумайте, как можно десять лет каждый год к каждому концерту придумывать очень смешные номера? Мне кажется, мы уже придумали все, что можно, и идем по одним и тем же темам уже не то что по второму, а по десятому кругу. Но опять же на вкус и цвет», — поделился юморист с kp.ru.

По его мнению, самым продуктивным периодом для «Уральских пельменей» были 2009-2012 годы. Тогда авторов переполняли идеи, они ставили по-настоящему смешные номера. Сейчас на такие сценки нет вдохновения, подытожил он.

Весной 2016 года Мясников выпустил сборник песен «Еду к деду». Это накопленный им материал, который по тем или иным причинам не был показан в рамках «пельменей». Два года спустя Андрей Рожков и Мясников запустили проект «Ваши пельмени», сейчас они гастролируют по России отдельно от остального коллектива.