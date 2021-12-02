Петербуржцы продолжают стоять в пробках из-за неоперативной уборки снега

Напряженная ситуация уже четвертый день сохраняется на Московском шоссе из-за накрывшей Петербург 30 ноября метели. Водители и пассажиры «коротают» время в дорожных заторах и обвиняют городские власти в неготовности к зиме.

Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с горожанами и выяснил, в каком эмоциональном состоянии они пребывают на фоне этих событий.

«Два дня тут вообще коллапс был. Это позор для властей», — уверен один из водителей.

Некоторые сохраняют оптимизм и смотрят на ситуацию с юмором.

«Внезапно пришла зима! Никто не ждал! Все нормально!», — говорит другой водитель.

Некоторые из-за коллапса на дорогах считают убытки и не могут попасть домой и на работу вовремя.

«Я живу в Тосно, я вчера не попала на работу. Так как на Московскую никто не ехал. Разговор короткий — не поедем. Таксисты предлагали за 1000 рублей отвезти, а у меня 10 тысяч пенсия, сами понимаете», — жалуется женщина.

Прошлой зимой Александр Беглов оказался в такой же ситуации, тогда он оправдывался за заметенные дороги и тротуары. Губернатор сообщал, что снежную лавину невозможно убрать за несколько дней. Однако в этом году ситуация повторилась.