Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 декабря 21:47
21:40
Общество
Кубанская журналистка Екатерина Степнова умерла после тяжелой болезни
21:30
Общество
Петербуржцы продолжают стоять в пробках из-за неоперативной уборки снега
21:28
Армия
Американские конгрессмены обсуждают возможность создания Космической национальной гвардии
21:17
Весь мир
Армия Эфиопии освободила от боевиков большую часть территорий штата Амхара
21:14
Армия
Forbes: Киев превратил авиапарк ВВС Украины в бесполезную груду металла
21:08
Армия
Багдасаров обвинил Блинкена в «информационном прикрытии» агрессии Киева в Донбассе
21:06
Политика
В Сети с иронией оценили требование Норвегии к НАТО держаться подальше от РФ
21:04
Весь мир
В сирийской провинции Дейр эз-Зор был подорван автомобиль с нефтяниками
21:00
Общество
Нарушения прав человека со стороны США обсудили в Медиагруппе «Патриот»
21:00
Политика
Публицист Микульскис объяснил причины нового дипломатического противостояния между США и Россией
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Элизабет Олсен возглавила рейтинг самых популярных актеров 2021 года сайта IMDb

Общество
Элизабет Олсен возглавила рейтинг самых популярных актеров 2021 года сайта IMDb
Кадр из фильма «Мстители»

Лос-Анджелес, 2 декабря. Крупнейший в мире сайт о кинематографе IMDb составил собственный рейтинг самых популярных актеров. Первое место в этом списке заняла звезда фильмов киновселенной Marvel Элизабет Олсен, известная по роли Ванды Максимофф.

После возглавившей рейтинг актрисы идет звезда «Бриджертонов» — актер Реге-Жан Пейдж. Третьей строчку заняла актриса Флоренс Пью, сыгравшая сводную сестру Наташи Романофф в «Черной Вдове».

В первую пятерку рейтинга IMDb попали Ана де Армас и Ивонн Страховски. Кроме того, в топ-10 вошли Аня Тейлор-Джой, Александра Даддарио, Джоди Комер, Бен Барнс и Лили Джеймс, пишет «Культуромания».

Элизабет Олсен номинировалась на премию «Эмми» в 2021 году за роль в сериале «ВандаВижен». Актриса была представлена в категории «Лучшая женская роль в мини-сериале или фильме». Знаменитость пришла на церемонию в ярком дизайнерском наряде, который создали ее сестры.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Элизабет Олсен возглавила рейтинг самых популярных актеров 2021 года сайта IMDb
рейтинг актеры IMDb
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать