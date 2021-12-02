Элизабет Олсен возглавила рейтинг самых популярных актеров 2021 года сайта IMDb

Лос-Анджелес, 2 декабря. Крупнейший в мире сайт о кинематографе IMDb составил собственный рейтинг самых популярных актеров. Первое место в этом списке заняла звезда фильмов киновселенной Marvel Элизабет Олсен, известная по роли Ванды Максимофф.

После возглавившей рейтинг актрисы идет звезда «Бриджертонов» — актер Реге-Жан Пейдж. Третьей строчку заняла актриса Флоренс Пью, сыгравшая сводную сестру Наташи Романофф в «Черной Вдове».

В первую пятерку рейтинга IMDb попали Ана де Армас и Ивонн Страховски. Кроме того, в топ-10 вошли Аня Тейлор-Джой, Александра Даддарио, Джоди Комер, Бен Барнс и Лили Джеймс, пишет «Культуромания».

Элизабет Олсен номинировалась на премию «Эмми» в 2021 году за роль в сериале «ВандаВижен». Актриса была представлена в категории «Лучшая женская роль в мини-сериале или фильме». Знаменитость пришла на церемонию в ярком дизайнерском наряде, который создали ее сестры.