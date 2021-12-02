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Жители Мали вышли на митинг в поддержку временного президента Ассими Гоита

Весь мир
Жители Мали вышли на митинг в поддержку временного президента Ассими Гоита
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 2 декабря. Малийская общественная платформа Debout sur les remparts (YEREWOLO) организовала демонстрацию в поддержку правительства переходного периода.

Акцию, прошедшую в городе Куликоро, посетило более тысячи человек. Участники митинга скандировали лозунги в поддержку национального лидера Мали Ассими Гоита, России и президента РФ Владимира Путина.

Демонстранты принесли с собой российские и малийские флаги. Некоторые активисты пришли с триколором Пятой республики, на котором нарисован черный череп и написано «Смерть Франции».

Пришедшие на акцию малийцы заявили, что довольны политикой Гоита и хотят видеть его в президентском кресле. В ходе акции люди озвучили предложение увеличить переходный период до 3 лет.

Спикер платформы YEREWOLO Бен ле Серво выступил с речью. Он подчеркнул, что малийцы видят в сотрудничестве с Россией возможность выйти из затяжного кризиса, в который страну ввергла бывшая метрополия.

Жители Мали положительно оценили изменения, привнесенные в жизнь государства временным правительством. Они рады свержению французского ставленника Ба Ндау и вытеснению Парижа из региона в пользу сотрудничества с Россией.

Жители Мали вышли на митинг в поддержку временного президента Ассими Гоита

В отличие от предшественника, Ассими Гоита сделал большой акцент на развитии страны и улучшении качества жизни населения. Лидер, заинтересованный в процветании родины, принял ряд стратегически верных решений и повысил уровень безопасности мирных жителей.

Ранее российский транспортный самолет Ан-124 доставил в Мали партию военной помощи. Вооруженные силы африканской республики получили ящики с боеприпасами калибра 7,62, которые помогут им в борьбе с террористической угрозой.

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африка мали
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