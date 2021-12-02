Риелтор Лебедев рассказал о нюансах покупки «инвестиционных» квартир

Москва, 2 декабря. Вкладывать деньги в новые квартиры по-прежнему выгодно, несмотря на переход застройщиков к эскроу-счетам, рассказал «Российской газете» руководитель отдела продаж департамента новостроек «ИНКОМ-Недвижимость» Юрий Лебедев.

Он убежден, что цены на жилье в новостройках будут расти. Как считает риелтор, одной из причин положительной динамики стоимости жилья является сокращение количества выдаваемых разрешений на строительство, из-за чего спрос превышает предложение.

Инвестировать лучше всего в студии и однокомнатные квартиры площадью 30-35 квадратных метров, считает Лебедев. Для этих целей, по его словам, также подойдут двухкомнатные квартиры 45-55 квадратных метров, но важно учитывать видовые характеристики жилья. Например, прибыльность могут добавить такие факторы, как находящийся неподалеку новый торговый центр или станция метро.

Зампред правления ВТБ Анатолий Печатников ранее сообщил, что за 11 месяцев 2021 года жители России оформили рекордный объем ипотечных кредитов на сумму 5 трлн рублей. По мнению банкира, в следующем году высокий спрос на ипотеку сохранится.