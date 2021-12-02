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Власти Панамы задержали 56 человек, связанных с колумбийской наркомафией

Весь мир
Власти Панамы задержали 56 человек, связанных с колумбийской наркомафией
twitter.com/PGN_PANAMA  /  Пресс-служба Прокуратуры Панамы

Панама, 2 декабря. Прокуратура Панамы сообщила о задержании 56 человек, связанных с крупнейшим колумбийским наркокартелем «Клан Залива». Среди них — чиновники и сотрудники силовых ведомств.

Спецслужбы отчитались об итогах «Операции Фишер». Она проходила более двух лет в трех провинциях, включая Колон, называемой «воротами для наркотиков», которые затем переправляют в США. Всего было задержано 56 человек, среди них — девять чиновников и пять работников силовых служб. Им всем предъявлено обвинение в пособничестве торговле наркотиками, отмывании денег и преступном сговоре.

«Эта группа получала крупные партии наркотиков из Колумбии через атлантическое побережье Панамы. Затем они хранили груз, чтобы доставить его другим транснациональным группировкам, с которыми банда вела переговоры», — заявил на пресс-конференции генеральный прокурор Хавьер Карабалло.

«Клан Залива» считается наиболее опасной и богатой группировкой наркоторговцев в Колумбии. В последние годы банда контролировала большую часть кокаинового наркотрафика в стране. В конце ноября в Колумбии арестовали лидера наркокартеля Дайро Усугу по прозвищу Отониэль.В течение десяти лет он находился в розыске и, по мнению панамских властей, несет ответственность за более чем 300 тонн кокаина, изъятого за последние три года в нескольких странах.

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наркотики панама «Клан Залива»
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