Власти Панамы задержали 56 человек, связанных с колумбийской наркомафией

Панама, 2 декабря. Прокуратура Панамы сообщила о задержании 56 человек, связанных с крупнейшим колумбийским наркокартелем «Клан Залива». Среди них — чиновники и сотрудники силовых ведомств.

Se trata de la llamada Operación Fisher, que comprendió una investigación de poco menos de dos años y que dio con la incautación en la jornada de decenas de vehículos, dinero en efectivo y armas de fuego. https://t.co/KSVlhgJo5X — La Jornada (@lajornadaonline) December 2, 2021

Спецслужбы отчитались об итогах «Операции Фишер». Она проходила более двух лет в трех провинциях, включая Колон, называемой «воротами для наркотиков», которые затем переправляют в США. Всего было задержано 56 человек, среди них — девять чиновников и пять работников силовых служб. Им всем предъявлено обвинение в пособничестве торговле наркотиками, отмывании денег и преступном сговоре.

«Эта группа получала крупные партии наркотиков из Колумбии через атлантическое побережье Панамы. Затем они хранили груз, чтобы доставить его другим транснациональным группировкам, с которыми банда вела переговоры», — заявил на пресс-конференции генеральный прокурор Хавьер Карабалло.

«Клан Залива» считается наиболее опасной и богатой группировкой наркоторговцев в Колумбии. В последние годы банда контролировала большую часть кокаинового наркотрафика в стране. В конце ноября в Колумбии арестовали лидера наркокартеля Дайро Усугу по прозвищу Отониэль.В течение десяти лет он находился в розыске и, по мнению панамских властей, несет ответственность за более чем 300 тонн кокаина, изъятого за последние три года в нескольких странах.