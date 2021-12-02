Лукашенко сообщил о множестве безымянных могил беженцев в лесах Польши

Минск, 2 декабря. Множество безымянных могил беженцев появились на границе Польши и Белоруссии, однако Варшава продолжает скрывать эту информацию. С таким заявлением выступил белорусский президент Александр Лукашенко.

По словам главы государства, международные наблюдатели и журналисты не имеют доступа к этим местам, поскольку они осуществляют свою деятельность только с белорусской стороны границы.

«Там уже в лесах у них безымянных могил море. И кто хоронит этих людей? Не власти. Они, там же чрезвычайное положение введено, туда никого не пускают», — сказал Лукашенко в интервью РИА Новости.

Глава республики добавил, что мигранты умирают в лесах. Их трупы находят неравнодушные поляки, а затем хоронят. Поэтому появляются безымянные могилы, заключил лидер.

Как стало известно ранее, Белоруссия опасается возможных провокаций на границе с Польшей. Госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович рассказал, что Варшава сформировала военную группировку из 23 тысяч человек.