Европейский рынок начинает паниковать из-за приостановки сертификации «СП-2»

Москва, 2 декабря. Решение о приостановке сертификационного процесса в отношении российского-германского газопровода «Северный поток — 2» привело к повышению цен на энергорынке Европы. Перспективы сложившейся ситуации для ЕС оценил в выпуске видеоблога «Энерджайзер» эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Трубопровод «Северный поток — 2» в очередной раз сталкивается с бюрократическими трудностями, поэтому его введение в эксплуатацию откладывается. Этому способствовало в этот раз решение немецкого регулятора, который постановил, что оператор проекта должен зарегистрироваться на территории ФРГ, чтобы полностью соответствовать местным законам.

После этого, ценные бумаги «Газпрома» просели, а стоимость голубого топлива на европейском рынке вновь подскочила выше отметки в тысячу долларов за тысячу кубических метров.

Ситуация в энергетическом секторе ЕС нестабильна, но постоянные препятствия на пути «СП-2» заставляют некоторых аналитиков говорить о том, что магистрали могут полностью заблокировать старт. Однако ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков убежден, что указанные мероприятия только отсрочат реализацию, но не повлияют на работу газопровода.

Специалист поясняет, что основной удар из-за растяжения во времени процесса сертификации приходится на Европу, которая ожидала, что дополнительные поставки «Газпрома» через «Северный поток — 2» смягчат обстановку в газовом секторе во время зимнего сезона, но теперь надежды на это рушатся, а европейцы начинают паниковать. Схожего мнения придерживается и немецкий политолог Александр Рар, который заявляет, что проекту ничего не угрожает.