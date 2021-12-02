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Все треки альбома «Красота и уродство» Оксимирона попали в чарты «Яндекс.Музыки»

Общество
Все треки альбома «Красота и уродство» Оксимирона попали в чарты «Яндекс.Музыки»
Global Look Press  /  oxxxymiron. com

Москва, 2 декабря. Все 22 песни из нового альбома «Красота и уродство» рэпера Мирона Федорова, более известного как Оксимирон, вошли в топ-100 «Яндекс.Музыки», сообщил в пресс-службе сервиса.

Заместитель главного редактора сервиса Олег Лузин заявил, что альбом попал в чарты спустя 10 часов после релиза. И это крайне редкое явление для пластинок, добавил он. В текущем году такое удавалось лишь Земфире с ее «Бордерлайном» и Моргенштерну с его двумя пластинками, пишет РИА Новости.

Оксимирон является одним из самых коммерчески успешных музыкантов России. Его два альбома «Вечный жид» (2011) и «Горгород» (2015) внесли значительный вклад в развитие русского рэпа. Альбом «Красота и уродство» вышел спустя шесть лет после последнего релиза. Однако, по мнению журналиста Павла Городницкого, он не стоит такого повышенного внимания. «Микс из унылых самокопаний и однообразных битов» Оксимирона показался ему немного скучным.

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яндекс альбом оксимирон
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