В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсудили вопиющие примеры нарушения прав человека со стороны США, включая похищения, экстрадицию и тюремные сроки по сфабрикованным обвинениям.

В конференции приняла участите директор Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада. Она поделилась собственной историей пребывания в американской тюрьме. Правозащитница была похищена из Финляндии — местные власти выдали ее полиции США по ложному обвинению, после чего россиянка провела за решеткой в общей сложности 888 дней, из которых четыре месяца к тюремному сроку не относились. Американские силовики незаконно удерживали ее под стражей и не давали вернуться на родину. Мира рассказала, как несправедливо американское правосудие обращается с зарубежными заключенными.

«Я яркий пример тому, что будет в США с этими людьми. Когда они там окажутся, у них не будет возможности и не будет права на честный суд. На них будут оказывать давление, к сожалению, в Америке уровень признания в виновности — 99,9 процента», — поделилась Мира.

Глава ФБР рассказала о том, как политическая ситуация часто влияет на отношение Соединенных Штатов к заключенным из других государств, а также о том, какими способами Вашингтон добивается высылки невинных людей с территории третьих стран, чтобы посадить их под стражу у себя.

«К сожалению, на данный момент нет такого инструмента в отношении США, где можно было бы оказать какое-то влияние. Потому что США со своей стороны вышли из ряда международных соглашений, но при этом сделали очень хитро — остались в соглашениях об экстрадиции. Выдавая человека на территорию США в заключение, в дальнейшем мы не можем оказать никакого влияния, при этом они делают все в рамках своего законодательства», — добавила она.

По видеосвязи к дискуссии присоединился вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Он отметил, что заключенному в США очень сложно добиться справедливости и доказать, что его права нарушаются.

«Суд Соединенных Штатов избирательно подходит к вопросу проведения разбирательств. Возможно, в отношении граждан США такие разбирательства и проводятся, но, к сожалению, тоже не всегда, по моей информации. Но в отношении [граждан — примечание ФАН] других стран, к сожалению, мы с вами видим негативную практику», — заявил правозащитник.

Гости пресс-конференции также обсудили ответственность Финляндии за произошедшее с Мирой Тэрада. Хельсинки, как выдающая сторона, должны были следить за судьбой переданной в США женщины. Однако финские служащие пошли на поводу у Вашингтона и неоднократно нарушали собственное национальное законодательство. Соответствующая жалоба уже была подана в посольство европейской страны в России.