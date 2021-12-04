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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов:
«Я архитектор системы, а не просто исполнительное звено
в механизме»
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов:
«Я архитектор системы, а не просто исполнительное звено в механизме»
Губернатор Камчатки вошел в десятку глав регионов России, которые имеют наибольшее доверие у пользователей социальных сетей. О том, как менее чем за два года заслужить народную любовь и добиться высоких результатов по развитию региона, в интервью главному редактору Федерального агентства новостей рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Фото предоставлено пресс-службой губернатора Камчатского края
Бытует мнение, что все чиновники — закрытые люди, которые из своих высоких кабинетов не видят реальной жизни и не знают, что творится на вверенных им участках. Губернатор Камчатского края находится на постоянной связи с населением, что помогает ему изнутри знать о всей палитре проблем в регионе.

В своей работе Владимир Солодов руководствуется примерами не только известных адмиралов и генералов, которые в свое время осваивали Дальний Восток, но и карьерой сингапурского политика Ли Куан Ю, сделавшего из маленькой островной страны стабильное и сильное государство. О развитии Камчатки, проблемах и перспективах региона — в интервью ФАН.
— Владимир Викторович, Вы родились в Москве, учились в МГУ. Как Ваша карьера переместилась на Камчатку?

— Моя работа на Дальнем Востоке началась с приглашения присоединиться к команде Юрия Трутнева. Сначала я работал в Хабаровске на должности заместителя полномочного представителя президента, затем работал два года в Якутске, теперь — на Камчатке. Все это — результат работы в команде Юрия Петровича, а также тех возможностей, которые мне эта команда дала.
Источник: vk.com/vvsolodov
«Я нисколько не жалею, что семь лет работаю здесь!»
— Не жалеете, что строите карьеру не в столице?
— Не жалею. Потому что больше всего возможностей для реализации целей — именно на региональном уровне управления: здесь ощутимы результаты твоей деятельности. А Дальний Восток открывает, наверно, самую большую перспективу. Это регион с огромным потенциалом, потому что есть существенная разница между стартовым уровнем, с которого мы начинаем, и возможностями (с точки зрения ресурсов) экономики нового типа, с которыми можно показать результат. Я нисколько не жалею, что семь лет работаю здесь!
— А как случился Париж в Вашей биографии?

— Это очень интересная история. Я учился во французской спецшколе. Французский — мой первый иностранный язык. Когда поступил в университет, там не было программы сотрудничества с Францией, но я поставил перед собой задачу, что хочу пройти стажировку и учиться во Франции. Я, собственно говоря, эту программу и инициировал, когда был студентом: было подписано соглашение. Я был одним из первых, кто потом в рамках этого соглашения прошел в Институт политических наук в Париже в 2002 году. На меня это произвело впечатление, поскольку это одна из лучших европейских школ по государственному управлению и политическим наукам. Многие вещи с точки зрения организации учебного процесса только сейчас на подходе в России: индивидуально-образовательная траектория, активное вовлечение практиков, возможность самостоятельно компоновать расписание и так далее. Все это там уже было реализовано, для меня это сыграло огромную роль. Я понимал, насколько это интересно и познавательно, но также понимал, что мне не хотелось бы всю жизнь прожить в европейском обществе, в частности в Париже. У него есть много недостатков, которые не видны туристам, а студенту они очевидны, он ограничен в ресурсах и средствах. Я жил в пригороде Парижа — в Сен-Дени, это один из самых неблагополучных пригородов. И эту жизнь с разных сторон видел, а не только с парадной, как мы ее видим, приезжая туристами в европейские столицы.
Источник: www.youtube.com/watch?v=e867tm5iRVw&t Автор: Comely Cities 4K
«За рубежом ты всегда будешь чужим, будешь, грубо говоря, немножко в гостях. К тебе всегда будут относиться — неправильное, конечно, слово, — но как к человеку второго сорта, ты всегда будешь менее конкурентоспособен по сравнению с теми, кто родился в Франции или Германии».
— Что Вас там напугало, что решили вернуться на Родину?

Я понимаю, что можно быть полноценным членом общества, реализовываться, достигать успеха на своей Родине. За рубежом ты всегда будешь чужим, будешь, грубо говоря, немножко в гостях. К тебе всегда будут относиться — неправильное, конечно, слово, — но как к человеку второго сорта, ты всегда будешь менее конкурентоспособен по сравнению с теми, кто родился в Франции или Германии. Есть такая пословица: «Где родился, там и пригодился». Она не только о том, что нужно себя ограничивать, а скорее о том, что здесь, на Родине, у нас есть объективное преимущество, здесь мы можем достичь наибольших успехов и повлиять на развитие нашей страны, наших регионов, как бы пафосно и патетически это ни звучало. Работая за рубежом в крупных транснациональных компаниях (у меня много друзей так карьеру строили и строят), ты все равно становишься винтиком в уже сложившемся механизме. Он, может быть, эффективно построен, может быть, более точно функционирует, но ты в нем винтик. А здесь механизм менее совершенен, но ты на него можешь повлиять. Ты здесь — архитектор системы, участник ее создания, а не просто исполнительное звено в механизме. Это ощущение более острое и четкое в регионах, где каждый человек — единица и ценность. Каждый человек в каком-то смысле вносит вклад в развитие региона, а не является просто частью большого муравейника.
— Раз уж зашел разговор об обучении и перспективах, которые оно открывает, у меня к Вам вопрос по поводу молодежи — талантливых людей, уезжающих из регионов, в частности с Камчатки, чтобы поступить в московские вузы, а потом построить карьеру либо в столице, либо в Европе. С чем Вы это связываете? Почему народ уезжает, как привлечь обратно?
— Сразу по цифрам. Мы видим отток населения в период поступления в вузы, но в отрезке с 14 до 35 лет — приток населения, в том числе на Камчатку. То есть молодежь приезжает, чтобы работать на Камчатке и на Дальнем Востоке. В целом сохраняется отток, но в ранней и более поздней возрастных категориях. А что касается молодежи, которая профессионально реализуется, то мы видим по статистике положительное сальдо. Это, конечно, результат политики развития Дальнего Востока, которая реализуется на практике. В первую очередь она связана с созданием рабочих мест.
Источник: pixabay.com
Возвращаясь к вопросу, почему люди поступают в вузы за пределами Камчатского края: мне кажется, это абсолютно естественный процесс, в нем нет ничего плохого. Потому что Камчатка — небольшой регион, мы не можем обеспечить высококлассное обучение по всем профессиям и специальностям. Если талантливый выпускник школы может поступить в Московский государственный университет или в Санкт-Петербург, или в Новосибирск, то нужно помогать таким ребятам получать лучшее образование. А дальше — заинтересовать, чтобы они возвращались на Камчатку и реализовывали свои таланты здесь. В этом я и вижу свою основную задачу, на которой мы и концентрируемся. Каким образом? Несколькими направлениями мы активно развиваем целевое обучение и подготовку. С этого года мы оказываем достаточно серьезную поддержку ребятам, которые учатся на целевых местах. Они получают стипендию до 12 тыс. рублей в месяц, возможность раз в год бесплатно приезжать домой, на Камчатку. Кроме того, стараемся оказывать индивидуальное сопровождение: знакомить с потенциальными работодателями, объяснять, какие возможности для трудоустройства есть на Камчатке. Это, наверно, главное направление. Второе: мы активно развиваем совместные программы обучения: когда, например, можно поступить в Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга, но учиться по совместной программе с Дальневосточным федеральным университетом на острове Русский. Часть обучения пройти там, часть — на Камчатке. Такую программу мы запускаем со следующего года и будем ее расширять. Можно ее называть программой двойных дипломов, она иногда называется сетевой программой. Также мы делаем ставку на то, чтобы запустить ряд образовательных программ всероссийского, может быть, и мирового уровня. Они будут базироваться на преимуществах, которые есть на Камчатке: изучение вулканов и сейсмики, климата и океана, возможности туризма и все, что с этим связано. Мы готовим магистерские программы, планируем запускать их со следующего года. Чтобы со всей страны привлекать тех, кто хочет в этих сферах себя реализовать. Тоже, конечно, в сотрудничестве с ведущими вузами и научными организациями.
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Я там родился. Сколько лет назад мы были там на гастролях, уже забыл. Камчатский край — моя Родина. Камчатка — страна гейзеров, вулканов и замечательных людей. Я как театральный человек могу сказать, там прекрасный театр.
Камчатка также трагическое для меня место. В 1937 году — сразу после моего рождения — был арестован мой отец. Он 18 лет провел в тюрьме. Они с мамой туда поехали строить социализм и судоремонтный завод. Он, кстати, до сих пор в Петропавловске-Камчатском есть, недалеко от театра. Взяли моего отца, когда мне было шесть месяцев. А когда мне исполнился год, меня оттуда вывезла моя бабушка. После этого я на Камчатке был только с гастролями. Там чудесная публика, чудесные люди, экзотика, фантастическая природа! Конечно, этот край имеет феноменальное будущее.
Мое сердце екает, когда упоминают Камчатку или показывают ее по телевизору, когда привозят камчатскую икру и рыбу. Моя мама привезла оттуда китовый ус еще в 30-е годы. Он был у нас дома как знак их работы и пребывания на Камчатке.
А что касается развития региона, то Камчатка — земля необыкновенной красоты и возможностей. Мы поездили там немного — побывали в охотничьем домике, купались в теплой гейзерной воде, общались с замечательными людьми.

Марк Розовский
советский, российский театральный режиссер, драматург и сценарист, композитор, прозаик, поэт
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— Наконец, мне очень важно делать такие символические мостики и связки с регионами для ребят. С этого года, например, мы для каждого выпускника камчатской школы запустили бесплатную экскурсию в Долину гейзеров. Она достаточно дорогая, поскольку предполагается вертолетная перевозка. Я 1 сентября читал лекцию в Петропавловске-Камчатском, встречался с учащимися 11-х классов. На мой вопрос «Кто был в Долине гейзеров?» — не было ни одного положительного ответа. Это неправильно. Те точки, которыми мы гордимся, которые являются привлекательными для туристов на Камчатке, нужно делать доступными для наших ребят. Сейчас мы эту программу реализуем на уровне края за счет наших средств, но надеемся, что она станет системной при поддержке на федеральном уровне. Такие уникальные места есть не только в Камчатском крае, но во многих регионах. Просто на Дальнем Востоке они труднодоступны. Мы не можем научить ребят гордиться своим краем, если они не имеют возможности вживую прикоснуться к той красоте и тем вещам, которые эту гордость и вызывают. Исследования показывают, что основные причины оттока молодежи с Дальнего Востока носят больше психологический характер, связанный со стереотипами. Сформировавшееся устойчивое мнение, что отсюда нужно «свалить», следует ломать! Людям надо показывать, что можно и нужно, если есть такая возможность, поехать учиться в лучшем вузе, но на Камчатке есть все возможности для самореализации.
Источник: www.youtube.com/watch?v=CSZm37Zh1Ec&t Автор: Kamchatka Land Travel
— Вы сказали, что знакомите молодежь с потенциальными работодателями, но ведь ни для кого не секрет, что в большинстве своем компании, особенно крупные, не горят желанием брать в штат молодых специалистов, вчерашних студентов. Как Вам удается выстраивать конструктивный диалог с работодателями, как они реагируют?
— Все без исключения работодатели, у которых я спрашиваю, чем помочь, какие у них есть проблемы, отвечают: «Основная проблема — нехватка людей. Если поможете найти людей, то со всем остальным мы справимся». Всегда первая проблема, которую обозначают сами работодатели, — отсутствие персонала. Другое дело, что нет выстроенных инструментов постоянного взаимодействия между работодателем и учащимся. Мы отстаем от ведущих практик не только мировых, но и всероссийских. Но моя задача — как раз их развить, сделать так, чтобы работодатели со студенческой скамьи активно занимались с ребятами. На самом деле такая готовность есть. Заинтересованность достаточно высокая, все уже понимают, что вкладывать в специалиста, который надолго будет привязан (прошу прощения за это выражение) к компании, выгоднее и правильнее, чем пытаться перекупить и перевезти из других регионов тех, кто, к сожалению, часто не приживается и приезжает сюда ненадолго. Впереди — большая работа по оттачиванию инструментов взаимодействия.
«Все без исключения работодатели, у которых я спрашиваю, чем помочь, какие у них есть проблемы, отвечают: «Основная проблема — нехватка людей. Если поможете найти людей, то со всем остальным мы справимся»».
— Вы сказали, что знакомите молодежь с потенциальными работодателями, но ведь ни для кого не секрет, что в большинстве своем компании, особенно крупные, не горят желанием брать в штат молодых специалистов, вчерашних студентов. Как Вам удается выстраивать конструктивный диалог с работодателями, как они реагируют?

— Все без исключения работодатели, у которых я спрашиваю, чем помочь, какие у них есть проблемы, отвечают: «Основная проблема — нехватка людей. Если поможете найти людей, то со всем остальным мы справимся». Всегда первая проблема, которую обозначают сами работодатели, — отсутствие персонала. Другое дело, что нет выстроенных инструментов постоянного взаимодействия между работодателем и учащимся. Мы отстаем от ведущих практик не только мировых, но и всероссийских. Но моя задача — как раз их развить, сделать так, чтобы работодатели со студенческой скамьи активно занимались с ребятами. На самом деле такая готовность есть. Заинтересованность достаточно высокая, все уже понимают, что вкладывать в специалиста, который надолго будет привязан (прошу прощения за это выражение) к компании, выгоднее и правильнее, чем пытаться перекупить и перевезти из других регионов тех, кто, к сожалению, часто не приживается и приезжает сюда ненадолго. Впереди — большая работа по оттачиванию инструментов взаимодействия.
Источник: vk.com/vvsolodov
— Давайте поговорим о насущных проблемах Вашего региона. Вопрос про аварийное и ветхое жилье. Владимир Путин еще год назад обратился к Вам с поручением разобраться с аварийным жильем, домами, подлежащими сносу в Камчатском крае. Как решилась проблема за это время? Сколько людей удалось переселить из ветхого жилья в новое, как продвигаются очереди на квартиры?

— Проблема городской среды и строительства жилья на Камчатке острая. Вы правы, у нас много ветхого и аварийного жилья. К сожалению, основная трудность связана с тем, что в предыдущие периоды жилье официально не признавалось аварийным. По экспертным оценкам, примерно 600-800 тыс. кв. м — аварийное жилье. До 2017 года было признано аварийным только около 40 тыс. кв. м жилья, которое потом попало в федеральную программу по расселению. То есть 1/20. И это не позволило региону в свою время включиться в активную реализацию национального проекта по расселению ветхого и аварийного жилья. Это большая проблема, а моя задача — ее устранить.
Фото Верещаки Елены (ТАСС)
«Все без исключения работодатели, у которых я спрашиваю, чем помочь, какие у них есть проблемы, отвечают: «Основная проблема — нехватка людей. Если поможете найти людей, то со всем остальным мы справимся»».
— Давайте поговорим о насущных проблемах Вашего региона. Вопрос про аварийное и ветхое жилье. Владимир Путин еще год назад обратился к Вам с поручением разобраться с аварийным жильем, домами, подлежащими сносу в Камчатском крае. Как решилась проблема за это время? Сколько людей удалось переселить из ветхого жилья в новое, как продвигаются очереди на квартиры?
— Проблема городской среды и строительства жилья на Камчатке острая. Вы правы, у нас много ветхого и аварийного жилья. К сожалению, основная трудность связана с тем, что в предыдущие периоды жилье официально не признавалось аварийным. По экспертным оценкам, примерно 600-800 тыс. кв. м — аварийное жилье. До 2017 года было признано аварийным только около 40 тыс. кв. м жилья, которое потом попало в федеральную программу по расселению. То есть 1/20. И это не позволило региону в свою время включиться в активную реализацию национального проекта по расселению ветхого и аварийного жилья. Это большая проблема, а моя задача — ее устранить.
Фото Верещаки Елены (ТАСС)
Но устранить ее, конечно, нельзя единовременно. Как только я начал работать, мы развернули программу по признанию жилья аварийным. За это время примерно около 100 тыс. кв. м жилья признано аварийным, оно должно войти в следующий этап программы, которая будет реализовываться с 2023 года. В 2022 году мы завершаем всю программу, хотя она изначально была рассчитана до 2024 года. Мы на два года сокращаем срок ее реализации, а в следующем году должны поставить точку в расселении аварийного жилья, которое таковым было признано ранее. Как понятно из цифр, которые я привожу, это не решает проблему целиком. Потому что остается большое количество жилья, которое официально не признано аварийным. Здесь я рассчитываю на поддержку федерального центра, потому что региональным краевым бюджетом мы не обойдемся. Самые острые и болезненные ветхие дома придется расселять, не дожидаясь федеральной поддержки. К сожалению, существуют диспропорции: аварийным признавалось уставшее, но относительно благополучное жилье, в котором еще можно жить, а ветхие деревянные бараки не признавались аварийными, поэтому они остаются без юридического статуса. Фактически все понимают, что оно ветхое, а юридически — оно таковым не признано, федеральные деньги на него не выделены. Но люди живут там в нечеловеческих условиях. Для этой категории мы пытаемся выработать дополнительную программу. Несмотря на дотационность нашего бюджета, будем стараться на нее направлять средства.
— Давайте обсудим так называемый недострой. Скольким обманутым дольщикам удалось решить проблему? Сколько людей еще ждут своих квартир?
— На самом деле проблема обманутых дольщиков и недостроев у нас не так остро стоит, как в ряде других регионов. Есть один дом, который нужно достроить, и мы планируем ввести в эксплуатацию уже в декабре этого года. То есть мы поставим точку в вопросе решения проблемы обманутых дольщиков. Больше не останется ни одного человека, не получившего жилье, за которое заплатил деньги. Несколько десятков семей ждут квартиры и уже готовятся переезжать.
Источник: vk.com/vvsolodov
«Впервые за всю историю на Камчатке появилась четырехполосная дорога с современным по всем стандартам освещением, с отбойником».
— Из-за географических особенностей один из видов транспорта — вертолеты, которых нет в других регионах. Вы говорили о создании дальневосточной авиакомпании. Что делается в этом направлении?

— Все же основной транспорт на территории края — самолет. Вертолет также задействуется, но в меньшем объеме. На территории края работает 91 маршрут. В этом году реализованы исторические проекты по строительству автодорог: завершена асфальтовая дорога до поселка Мильково. Это в центре Камчатки — 300 км от Петропавловска-Камчатского. Трасса в этом году достроена и стала асфальтовой. Кроме того, мы в этом году завершили строительство федеральной трассы, соединяющей аэропорт и город Елизово с Петропавловском-Камчатским. Впервые за всю историю на Камчатке появилась четырехполосная дорога с современным по всем стандартам освещением, с отбойником. Вы правы, основой все равно остается авиация. Первая дальневосточная авиакомпания создана, наше Камчатское государственное авиационное предприятие стало ее частью. Сейчас прорабатываем вопрос единых билетов. Уже видим эффект с точки зрения снижения стоимости на межрегиональные перевозки. Пока три маршрута — на Сахалин, Магадан и Чукотку. Я предлагал — и в последнюю версию были включены маршруты до Хабаровска и Владивостока. Они важны для жителей Камчатки. Это основные точки притяжения по Дальнему Востоку. Мы рассчитываем, что в следующем году удастся дополнительно раскачать межрегиональные маршруты, а за счет снижения тарифов — увеличить пассажиропоток по ним. При этом остается проблема перевозки по территории Камчатского края. Потому что перелет в самую дальнюю точку — в село Аянка, которое находится на самом севере — на границе с Чукоткой — составляет три часа на самолете и два — на вертолете. Экономически обоснованный тариф в одну сторону составляет 89 тыс. рублей. Мы субсидируем его из краевого бюджета приблизительно на 2/3 (70%), но все равно он остается очень дорогим для жителей. Это — как раз та проблема, с которой я обращаюсь к руководству страны (недавно вышло поручение президента на тему моего обращения), чтобы внутрирегиональные перевозки, если они носят безальтернативный характер, софинансировались из федерального бюджета. Сейчас это региональное полномочие, но мы не можем обеспечить доступность тарифов в силу объективной дороговизны, о которой я сейчас сказал.
Источник: www.youtube.com/watch?v=C8a2irqh4mk Автор: Авиакомпания «Аврора»
Конечно, важной составляющей являются вертолетные перевозки. Здесь активно работают частные компании. Надеюсь, наш крупнейший перевозчик «Витязь-Аэро», который приостановил полеты после катастрофы, произошедшей в августе, возобновит их, будут устранены все замечания по безопасности. Тогда мы будем думать, как обновлять и наращивать парк, делать перелеты более комфортными, а самое главное — более доступными по цене для наших жителей.
Источник: www.instagram.com/p/CSiix4xIOv4/ Автор: https://vityaz.aero
— Недавно была история с задержками контейнеров в Приморье. Там были грузы Сахалина, Чукотки и Камчатки. Что делается для решения этой проблемы? Не сказалось ли это на поставке продуктов в регион?
— Обеспечение продуктами оставалось и остается стабильным. Эти перебои с контейнерными перевозками не затронули продукты питания и продукты первой необходимости. Они затронули строительные материалы и ряд важных для нас групп товаров, но все же не таких первостепенных, как продовольствие и топливно-энергетические ресурсы. Проблема действительно была, она еще частично остается, хотя острота уже снята. Связано это было с тем, что большое затаривание портов произошло во Владивостоке, задержки составляли 45-60 дней. Сейчас ни один контейнер не задерживается более 30 суток. Для решения проблемы мы создаем единую облачную систему для мониторинга движения грузов, которые можно доставить в наши регионы только по морю — Чукотка, Сахалин и Магадан. Сейчас такая система создана Минтрансом России. И операторы порта, и перевозчики поставили в приоритет перевозку грузов для наших регионов. Самое главное решение — в приоритете сегодня для перевозчиков находятся менее маржинальные и менее выгодные поставки безальтернативных грузов для наших регионов, чем экспортные или импортные. Грубо говоря, острота уже снята, но остаются системные проблемы, связанные с дороговизной этой поставки. Ее стоимость растет, это сразу же влияет на цены. Связано это также с дефицитом провозных мощностей. Мы видим большой интерес транзитных международных компаний к перевозке грузов по железной дороге через Транссиб, а в перспективе прогнозируем и по Северному морскому пути. Очень важно, чтобы возросший поток груза способствовал удешевлению перевозок в наш регион. Я большой оптимизм связываю с развитием Северного морского пути: если он станет регулярным, то снабжение и внутренние поставки могут быть существенно дешевле и быстрее. Потому что он конкурентоспособен и по цене, и по скорости. Но здесь предстоит решить ряд системных вопросов, связанных с навигацией, развитием инфраструктуры, формированием регулярных контейнерных линий по перевозке грузов между европейской частью страны и Петропавловском-Камчатским, где он является социологическим пунктом сбора грузов и перегрузки с судов ледового класса на суда общего класса.
«Отдельно хочу отметить помощь правительства Москвы и Сергея Собянина. Летом 2020 года он откликнулся на мою просьбу и направил врачей: целый самолет с необходимыми лекарственными средствами и оборудованием. Тогда в острый период он помог нам справиться с всплеском заболеваемости».
— Классический вопрос в наших реалиях про пандемию. Прошлой весной на Камчатке были плохие показатели по заболеваемости. Какая сейчас ситуация? Как Вы оцениваете ситуацию с пандемией в регионе?
— Мы стали настолько бояться этой темы, что любые оценки всегда очень аккуратно произношу. На Камчатке ситуация достаточно благополучная. Мы не видели резкого и взрывного роста заболеваемости, как в Центральной России. У нас все время был устойчивый, стабильный запас свободных коек. Минимальным он был этой осенью и составлял 15-20%. Сейчас составляет 38%. Мы готовимся выводить часть коек для плановой медицинской помощи. Всего у нас было развернуто 300 коек.

На пике заболеваемости прошлых периодов мы разворачивали до 800 коек, все они были заняты. Очень важным моментом является количество госпитализаций: оно сейчас не превышает количество выписанных. А это значит, что постепенно начинает снижаться заболеваемость. Очень важно не расслабляться и готовиться к возможным следующим испытаниям, потому что прошлые периоды заболеваемости для Камчатки были серьезным вызовом. У нас действительно уровень заболеваемости превышал среднероссийский, а с учетом нашего островного положения возможности переброски ресурсов, а также транспортировки пациентов в другие регионы по большому счету невозможны. Здесь ситуация была очень напряженной.

Большое содействие нам оказывало Министерство обороны России: в самом начале эпидемии был введен инфекционный госпиталь, более половины коек было выделено для гражданского населения. Также помощь мы получали по линии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, которое в штабном режиме координировало поставки. Отдельно хочу отметить помощь правительства Москвы и Сергея Собянина. Летом 2020 года он откликнулся на мою просьбу и направил врачей: целый самолет с необходимыми лекарственными средствами и оборудованием. Тогда в острый период он помог нам справиться с всплеском заболеваемости. Сейчас, к счастью, мы стабильны, научились проходить вспышки, а также контролировать спад.
Источник: www.youtube.com/watch?v=FH7sDpl9oF0&t Автор: kamgov_41
«Я ввел, может быть, не очень стандартный механизм, но считаю его справедливым: те, у кого высокий титр антител, могут получить медицинское подтверждение, чтобы на них не распространялись ограничения, которые действуют для невакцинированного населения».
— А как обстоят дела с вакцинацией в регионе?

— Вакцинация идет стабильно. Вакцинировано более 120 тыс. человек — чуть больше 60% от плана. Нам остается вакцинировать около 80 тыс. человек. Темп вакцинации особенно вырос после нерабочих дней и ограничений. Они дают свой результат: люди начинают задумываться о необходимости вакцинации. Я ввел, может быть, не очень стандартный механизм, но считаю его справедливым: те, у кого высокий титр антител, могут получить медицинское подтверждение, чтобы на них не распространялись ограничения, которые действуют для невакцинированного населения. Потому что большое количество людей переболело в легкой форме, не обращалось в медицинские учреждения, у них высокие антитела. Разумно, что они не очень хотят прививаться, пока антитела высокие. Можно самостоятельно сделать анализ на антитела: прийти в поликлинику, где специальная комиссия выдает документ об их наличии. Мы не интегрируем регистры в федеральную систему, потому что не установлены четкие границы уровня антител. Скажем, на переходный период, пока не до конца урегулировано применение разных ограничений, я посчитал необходимым ввести такой механизм. Работу по вакцинации мы будем усиливать. Надеюсь, добьемся необходимого уровня коллективного иммунитета, который позволит перевернуть эту тяжелую страницу, чтобы заниматься больше плановой заботой о здоровье наших граждан.
— А сами Вы давно привились?
— Я переболел в ноябре 2020 года. Привился через полгода после выздоровления. Первая прививка в июне, вторая — в июле. В начале года будет подходить период ревакцинации, обязательно повторно вакцинируюсь.
Источник: instagram.com/vv_solodov/
— Пандемия отразилась на туризме в регионе? Как новые ограничения и QR-коды повлияют на поток туристов?
— Безусловно, 2020 год был годом падения туристического потока, мы это ощутили на себе. Но одновременно ощутили и всплеск интереса за счет внутреннего туризма. В 2021 году мы уже превысили допандемийный уровень: 250 тыс. туристов в год. Видим большой потенциал по увеличению туристического потока и дальше. Важно, чтобы мы продолжали его наращивать, потому что туризм — наша стратегическая ставка. Я считаю, это одна из тех сфер, которая может обеспечить благополучие и развитие региона. Этому способствует развитие инфраструктуры, о котором я говорил. Сейчас строится новое здание международного аэропорта, оно должно быть введено в эксплуатацию в конце 2023 года. Это позволит нам существенно нарастить поток туристов. Кроме того, реализуются крупные проекты строительства гостиничных комплексов, таких полноценных туристических кластеров, как знаковый проект «Три вулкана», который реализовывают инвесторы, вложившиеся в «Розу Хутор» в Сочи. Он будет построен примерно по такому же принципу: будет полноценная горная деревня, хорошая зона катания — около 50 км горнолыжных трасс. Все это помножено на уникальные возможности камчатской природы, поскольку находится на вулканах в горном массиве с уникальной и потрясающей природой, к тому же на берегу Тихого океана, до которого можно добраться также и на лыжах.

Я уверен, в ближайшие годы мы сможем нарастить поток туристов, но самое главное — превратить его в средство развития региона: когда создаваемые рабочие места для жителей Камчатки будут основой занятости и развития нашей экономики. Для того мы сейчас вместе с Ростуризмом, государственной корпорацией «Туризм РФ» разрабатываем мастер-план всей территории Камчатки, в котором определяем наиболее привлекательные для туристов точки, чтобы инфраструктура в них развивалась на основе системного подхода, чтобы мы привлекали инвесторов туда, где сходятся природная привлекательность, инфраструктура и возможность для инвестирования. Тем самым мы будем переходить к изначальному планированию грамотной инфраструктуры, единообразию решений. К той ситуации, когда отдельные туристические проекты помогают друг другу, а не конкурируют. Надеюсь, пандемия начнет отступать, тогда возобновится международное круизное судоходство. Петропавловск-Камчатский — второй в России порт после Санкт-Петербурга по заходам круизов. Если восстановится международное круизное сообщение, мы ожидаем заход на Камчатку до 30 крупных круизных лайнеров в следующем году.
Источник: www.youtube.com/watch?v=YV46k-4mXgQ Автор: Vadim Makhorov
— Какими Вы видите перспективы развития Камчатки?
— Мы видим конкретные возможности развития экономики. Ставка на три базовые отрасли: туризм, о котором я уже сказал, развитие рыбохозяйственного комплекса, который является системообразующей отраслью экономики (мы самый рыболовный регион в России, нам удается сохранить баланс между выловом водных биоресурсов и сохранением природы и естественного нереста), и развитие логистики, о которой мы сегодня достаточно подробно говорили. Высоки перспективы развития Северного морского пути и порта-хаба на Камчатке, как и смежных областей — судоремонта, судостроения. Это то, что в советское время было активно развито на Камчатке, но потом, к сожалению, пришло в упадок. Сейчас мы занимаемся их восстановлением.

Что касается решения задач, которых ждут от нас жители, то здесь нужно выделить несколько. Первая — здравоохранение, поскольку запрос достаточно высокий. Есть проблемы в здравоохранении на Камчатке — обеспечение кадрами, обветшавшая инфраструктура. Мы сейчас строим большой больничный комплекс — Камчатскую краевую больницу — благодаря поддержке Правительства России и лично премьер-министра Михаила Мишустина. Он был у нас в прошлом году, помог возобновить стройку.

Вторая задача связана с транспортом и особенностью перемещения по территории края. Нам нужно добиться его удешевления.

Третья — облик наших городов. Решение вопросов с аварийным жильем — только один из компонентов благоприятной городской среды, который включает в себя и в целом развитие рынка строительства (нам необходимо серьезно наращивать объем строек), благоустройство общественного пространства и городской среды, комплексное развитие нашего города.
«В Instagram у меня около 80 тыс. подписчиков, при том что численность населения Камчатского края оставляет 300 тыс. То есть я могу практически с каждым жителем Камчатки поговорить и лично объяснить, почему принимается то или иное решение».
— Вы молодой политик, один из самых молодых губернаторов. Активно ли Вы пользуетесь социальными сетями? Общаетесь ли с населением в соцсетях? Чувствуете ли поддержку? Читаете ли комментарии о себе?
— Я действительно сторонник максимально активного взаимодействия с жителями, для меня социальные сети — вполне рабочий инструмент. В Instagram у меня около 80 тыс. подписчиков, при том что численность населения Камчатского края оставляет 300 тыс. То есть я могу практически с каждым жителем Камчатки поговорить и лично объяснить, почему принимается то или иное решение. Обратная связь для меня также важна. Соцсети — особый инструмент со своими жанрами. Но нельзя воспринимать их как репрезентативный социологический инструмент, который объективно отражает реальность. Не всегда самые активные пользователи Сети отражают общее мнение. Поэтому я внимательно отслеживаю обратную связь и старюсь отвечать на все обращения и вопросы, которые мне приходят в личные сообщения. В то же время было бы ошибочно по «комментарийному фону» судить о реальных настроениях. Мы с вами хорошо понимаем, что человек, у которого нет острой проблемы, никогда не будет писать комментарий. Комментарии пишут те, для которых соцсети являются отдушиной, либо люди, у которых действительно наболело. Я буду продолжать ту же линию максимальной открытости и взаимодействия. Сейчас массовых встреч мы, конечно, не проводим, но в небольших форматах я стараюсь встречаться с жителями, да и просто на улице стараюсь сохранять открытость.
Источник: vk.com/vvsolodov
— Чего больше ощущаете от жителей региона — поддержки или критики?
— Это сложный вопрос. На самом деле и поддержки много, ну и критики тоже хватает. Для меня самое главное — соотношение конструктивной критики с предложениями, а не критики, ради того, чтобы просто покритиковать. Здесь и того, и другого хватает.
— Как Вы проводите выходные, если удается ненадолго отвлечься от работы?
— Выходных у меня совсем мало, их почти не бывает. Конечно, когда они выпадают, я их провожу с семьей. У меня маленький сын, поэтому мне хочется как можно больше времени с ним проводить, не упустить момент его взросления. Ему сейчас 1,5 года, это очень интересный возраст, когда дети практически каждый день меняются, что-то новое для себя узнают.
Источник: instagram.com/vv_solodov/
— Какое будущее для своей карьеры Вы видите? Хотите остаться на Камчатке или перебраться в столицу?
— Не нужно зарекаться. Я стараюсь концентрироваться на моменте, у меня достаточно серьезный срок полномочий впереди. Надеюсь, если поддержка жителей будет, то будет возможность баллотироваться и на второй срок. Для меня важно сейчас сосредоточиться на том, чтобы достичь результатов, за которые не будет стыдно, чтобы изменить жизнь людей на Камчатке к лучшему. Это для меня главное. А задумываться о том, где я хочу провести старость, честно говоря, пока не хочется, может быть, в силу возраста.
— Если о старости Вам задумываться рано, то уж над тем, где собираетесь встретить Новый год, наверняка уже думали?
— Да, Новый год, конечно, встречу на Камчатке. Здесь замечательная зимняя погода, поэтому новогодние праздники буду встречать дома.
— Последний вопрос. Кто из политических деятелей является для Вас образцом и примером, на который хотелось бы равняться?
— Я с интересом изучаю судьбу и историю моих предшественников, которые занимались освоением Камчатки. Это, например, Василий Степанович Завойко, первый военный губернатор Камчатки, который руководил обороной Петропавловска-Камчатского, Николай Николаевич Муравьев-Амурский, который определил развитие Дальнего Востока в составе России. Он был моим ровесником, когда приехал на Дальний Восток. Лично добился того, чтобы эти большие территории стали частью России, а сейчас являются ее основой развития. Их пример, конечно, вдохновляет, поскольку он близок, его проще на себя транслировать.

Импонирует также пример сингапурского лидера Ли Куан Ю. Тем более что мне посчастливилось с ним лично быть знакомым. Я еще работал в МГУ, когда в составе делегации поехал в Сингапур. Он тогда читал лекцию. Рассказывал о своем подходе к реформе. На меня, конечно, глубочайшее впечатление произвело, насколько человек смог перезагрузить отсталую и нищую страну, находящуюся на небольшом островке, и сделать из нее процветающее государство. То, насколько много он лично в это вкладывал, является для меня таким образцом, к которому я люблю возвращаться и анализировать, что привело к успеху, а также какие его личные действия позволили этого достичь.
Автор: Кристина Масенкова