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— Вы сказали, что знакомите молодежь с потенциальными работодателями, но ведь ни для кого не секрет, что в большинстве своем компании, особенно крупные, не горят желанием брать в штат молодых специалистов, вчерашних студентов. Как Вам удается выстраивать конструктивный диалог с работодателями, как они реагируют?
— Все без исключения работодатели, у которых я спрашиваю, чем помочь, какие у них есть проблемы, отвечают: «Основная проблема — нехватка людей. Если поможете найти людей, то со всем остальным мы справимся». Всегда первая проблема, которую обозначают сами работодатели, — отсутствие персонала. Другое дело, что нет выстроенных инструментов постоянного взаимодействия между работодателем и учащимся. Мы отстаем от ведущих практик не только мировых, но и всероссийских. Но моя задача — как раз их развить, сделать так, чтобы работодатели со студенческой скамьи активно занимались с ребятами. На самом деле такая готовность есть. Заинтересованность достаточно высокая, все уже понимают, что вкладывать в специалиста, который надолго будет привязан (прошу прощения за это выражение) к компании, выгоднее и правильнее, чем пытаться перекупить и перевезти из других регионов тех, кто, к сожалению, часто не приживается и приезжает сюда ненадолго. Впереди — большая работа по оттачиванию инструментов взаимодействия.
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— Конечно, важной составляющей являются вертолетные перевозки. Здесь активно работают частные компании. Надеюсь, наш крупнейший перевозчик «Витязь-Аэро», который приостановил полеты после катастрофы, произошедшей в августе, возобновит их, будут устранены все замечания по безопасности. Тогда мы будем думать, как обновлять и наращивать парк, делать перелеты более комфортными, а самое главное — более доступными по цене для наших жителей.
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— Вы молодой политик, один из самых молодых губернаторов. Активно ли Вы пользуетесь социальными сетями? Общаетесь ли с населением в соцсетях? Чувствуете ли поддержку? Читаете ли комментарии о себе?
— Я действительно сторонник максимально активного взаимодействия с жителями, для меня социальные сети — вполне рабочий инструмент. В Instagram у меня около 80 тыс. подписчиков, при том что численность населения Камчатского края оставляет 300 тыс. То есть я могу практически с каждым жителем Камчатки поговорить и лично объяснить, почему принимается то или иное решение. Обратная связь для меня также важна. Соцсети — особый инструмент со своими жанрами. Но нельзя воспринимать их как репрезентативный социологический инструмент, который объективно отражает реальность. Не всегда самые активные пользователи Сети отражают общее мнение. Поэтому я внимательно отслеживаю обратную связь и старюсь отвечать на все обращения и вопросы, которые мне приходят в личные сообщения. В то же время было бы ошибочно по «комментарийному фону» судить о реальных настроениях. Мы с вами хорошо понимаем, что человек, у которого нет острой проблемы, никогда не будет писать комментарий. Комментарии пишут те, для которых соцсети являются отдушиной, либо люди, у которых действительно наболело. Я буду продолжать ту же линию максимальной открытости и взаимодействия. Сейчас массовых встреч мы, конечно, не проводим, но в небольших форматах я стараюсь встречаться с жителями, да и просто на улице стараюсь сохранять открытость.