— Из-за географических особенностей один из видов транспорта — вертолеты, которых нет в других регионах. Вы говорили о создании дальневосточной авиакомпании. Что делается в этом направлении?



— Все же основной транспорт на территории края — самолет. Вертолет также задействуется, но в меньшем объеме. На территории края работает 91 маршрут. В этом году реализованы исторические проекты по строительству автодорог: завершена асфальтовая дорога до поселка Мильково. Это в центре Камчатки — 300 км от Петропавловска-Камчатского. Трасса в этом году достроена и стала асфальтовой. Кроме того, мы в этом году завершили строительство федеральной трассы, соединяющей аэропорт и город Елизово с Петропавловском-Камчатским. Впервые за всю историю на Камчатке появилась четырехполосная дорога с современным по всем стандартам освещением, с отбойником. Вы правы, основой все равно остается авиация. Первая дальневосточная авиакомпания создана, наше Камчатское государственное авиационное предприятие стало ее частью. Сейчас прорабатываем вопрос единых билетов. Уже видим эффект с точки зрения снижения стоимости на межрегиональные перевозки. Пока три маршрута — на Сахалин, Магадан и Чукотку. Я предлагал — и в последнюю версию были включены маршруты до Хабаровска и Владивостока. Они важны для жителей Камчатки. Это основные точки притяжения по Дальнему Востоку. Мы рассчитываем, что в следующем году удастся дополнительно раскачать межрегиональные маршруты, а за счет снижения тарифов — увеличить пассажиропоток по ним. При этом остается проблема перевозки по территории Камчатского края. Потому что перелет в самую дальнюю точку — в село Аянка, которое находится на самом севере — на границе с Чукоткой — составляет три часа на самолете и два — на вертолете. Экономически обоснованный тариф в одну сторону составляет 89 тыс. рублей. Мы субсидируем его из краевого бюджета приблизительно на 2/3 (70%), но все равно он остается очень дорогим для жителей. Это — как раз та проблема, с которой я обращаюсь к руководству страны (недавно вышло поручение президента на тему моего обращения), чтобы внутрирегиональные перевозки, если они носят безальтернативный характер, софинансировались из федерального бюджета. Сейчас это региональное полномочие, но мы не можем обеспечить доступность тарифов в силу объективной дороговизны, о которой я сейчас сказал.